Od júla sa menia pravidlá pri prijímaní cudzincov

Bratislava 2. júla (TASR) - Pravidlá pri prijímaní cudzincov na Slovensku sa od júla menia. Niektoré ich administratívne povinnosti sa zrušia a niektoré úkony zjednodušia. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla.



Súčasťou úpravy je napríklad zrušenie povinnosti prikladať dôkazy o finančnom zabezpečení pobytu cudzincov. „Vždy však v súlade s európskou legislatívou. V tomto prípade ide o podmienku, ktorú je možné overiť aj po udelení či obnovení pobytu, napríklad v rámci povinností cudzincov mať počas udeleného pobytu finančné zabezpečenie pobytu na každý mesiac zostávajúceho pobytu,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra, ktoré novú legislatívu pripravilo.



Novela tiež ruší povinnosť prikladať fotografie k žiadosti o pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín. „Na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru sa totižto odoberajú biometrické údaje vrátane fotografie tváre,“ podotkol rezort. Predlžuje sa aj platnosť národných víz udeľovaných na získanie povolenia na pobyt zo súčasných 90 na 120 dní.



Slovensko tiež bude môcť na základe zmeny zákona stanoviť kvóty na počet prijatých žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Vláda by tak mala stanoviť maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu, ktoré môžu prijať zastupiteľské úrady v kalendárnom roku. Zároveň by mohla určiť zastupiteľské úrady, ktoré nemôžu prijať žiadosti. Ministerstvo vnútra zmeny odôvodňovalo cieľom zjednodušiť systém a odbremeniť cudzineckú polície.



Súčasťou novej legislatívy je aj možnosť pre študentov z tretích krajín - absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - požiadať o zmenu účelu pobytu priamo na policajnom útvare na území SR, teda rovnako, ako to majú absolventi prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Zároveň vypúšťa limitáciu získania vysokoškolského vzdelania len na území SR.