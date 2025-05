Od júla sa spustí pilotný projekt nového katalógu zdravotných výkonov

Banská Bystrica 13. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. júla spustí pilotnú prevádzku nového zoznamu zdravotných výkonov pre prvých päť odborností. Pôjde o neurológiu, vnútorné lekárstvo, geriatriu, pneumológiu a dermatovenerológiu. Rezort zdravotníctva na pilotný projekt vyčlení sumu päť miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici o tom v utorok informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Pilotný projekt nového katalógu zdravotných výkonov pripravuje ministerstvo spolu so zdravotnými poisťovňami a ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. „Cieľom je vyhodnotiť skutočnú reálnu náročnosť zdravotných výkonov, ako je jeho trvanie, zložitosť a kým je samotný výkon prevádzaný,“ priblížil Šaško s tým, že nový katalóg výkonov by mal v budúcnosti priniesť najmä zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a zníženie čakacích lehôt.



Výber ambulantných poskytovateľov, ktorí budú do pilotného projektu zapojení, bude v kompetencii zdravotných poisťovní. Projekt bude trvať šesť mesiacov, rezort zdravotníctva chce za ten čas získať reálny obraz o jednotlivých výkonoch vo vybraných odbornostiach. Nasledovať bude trojmesačná analytická fáza. „Máme od toho veľké očakávania z pohľadu zefektívnenia systému a považujem to za významný posun v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ doplnil Šaško.



Spustenie pilotného projektu nového katalógu zdravotných výkonov minister zdravotníctva oznámil spoločne s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom. Ten presne pred rokom upozornil na kritický nedostatok pneumológov v kraji, za ktorým podľa jeho slov stoja i ekonomické dôvody. Skonštatoval, že BBSK zriaďuje jednu pneumologickú ambulanciu, ktorá za dva roky urobila približne 4000 výkonov a ošetrila 3600 pacientov, no vygenerovala stratu 38.000 eur.



„Jedno z riešení, ktoré sme vtedy predložili, bola aj aktualizácia katalógu výkonov tak, aby zodpovedal realite,“ povedal Lunter. Spustenie pilotného projektu nového katalógu zdravotných výkonov preto víta, pripomenul však, že bývalé vedenie rezortu zdravotníctva ho oznámilo ešte v júli minulého roka, pričom bol následne štyrikrát odložený. „V našej republike došiel čas na to, aby sme robili veci pomaly,“ dodal predseda BBSK. S tvrdením sa stotožnil aj minister zdravotníctva, za kľúčovú prioritu preto považuje stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve pre horizont desať až 15 rokov. „Ešte tento rok táto stratégia bude predstavená a prejde o nej odborná diskusia,“ povedal Šaško.