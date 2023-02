Na jazykové kurzy pre ukrajinské deti rezort dosiaľ poslal 721.391 eur

Bratislava 23. februára (TASR) - Deťom a žiakom z Ukrajiny, ktoré sa vzdelávali počas uplynulých mesiacov v slovenskom vzdelávacom systéme, boli poskytnuté jazykové kurzy. V období od marca 2022 do januára 2023 bolo zriaďovateľom škôl na tento účel vyčlenených celkovo 721.391 eur pre 15.375 žiakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti s piatkovým (24. 2.) ročným výročím vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.



Ministerstvo školstva tvrdí, že intenzívne riešilo situáciu od prvého dňa. V prvých hodinách po vypuknutí ozbrojeného konfliktu zriadilo pracovnú skupinu, ktorá situáciu riešila. "Rezort školstva krátko po správach o začiatku vojny na Ukrajine vydalo základné odporúčania pre učiteľov a žiakov, ako zvládnuť situáciu predovšetkým zo psychologického hľadiska. Okrem toho bolo zabezpečené zriadenie intervenčných krízových tímov v každom kraji," uviedli z MŠVVaŠ SR. Informácie zhromaždilo na novovytvorenej platforme v rámci webstránky ministerstva. Informácie poskytovalo dvojjazyčne.



Cieľom ministerstva bolo od prvého dňa integrovať do slovenského vzdelávacieho systému deti, žiakov, ale aj študentov z Ukrajiny, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie v slovenskom vzdelávacom systéme. "V súvislosti s týmto cieľom však podalo pomocnú ruku aj samotným školám. Rezort poskytol prostredníctvom príspevku na špecifiká zriaďovateľom škôl finančné prostriedky v sume 200 eur na žiaka. Okrem toho sa výrazne zjednodušilo uznávanie dokladov pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny, aby mohli nastúpiť do nášho systému," priblížil rezort školstva. Každá škola mala k dispozícii aj pomocné materiály, ako s takouto situáciou pracovať.



Rezort školstva stabilne eviduje okolo 9000 detí a žiakov v rámci materských, základných a stredných škôl. Na vysokých školách sa aktuálne vzdeláva takmer 10.000 ukrajinských študentov.