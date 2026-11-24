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Od najtragickejšej leteckej katastrofy v ČSSR uplynulo 60 rokov
Vyšetrovacia komisia jednoznačnú príčinu nehody neurčila a za najpravdepodobnejší označila ľudský faktor v kombinácii s nepriaznivým počasím.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - V utorok 24. novembra uplynie 60 rokov od najtragickejšej leteckej katastrofy v dejinách Československa. Lietadlo Il-18B spoločnosti TABSO (let LZ 101) krátko po štarte z bratislavského letiska narazilo do svahu Sakrakopca nad Račou. Na palube bolo 82 ľudí. Nehodu neprežil nikto a príčina zostala nejasná.
Vyšetrovacia komisia jednoznačnú príčinu nehody neurčila a za najpravdepodobnejší označila ľudský faktor v kombinácii s nepriaznivým počasím. Neskôr sa objavili aj úvahy o turbulencii, oneskorenej zatáčke či príliš nízkej odletovej výške.
Let LZ 101 bol pravidelný medzinárodný spoj na trase Sofia – Budapešť – Praha – Berlín. Lietadlo typu Il-18B s registráciou LZ-BEN pilotoval kapitán Ljubomir Todorov Antonov, jeden zo služobne najskúsenejších bulharských veliteľov týchto strojov. Il-18 bol štvormotorový turbovrtuľový typ sovietskej výroby, ktorý TABSO používala na diaľkových linkách.
Let 24. novembra 1966 sa začal s oneskorením pre nepriaznivé počasie v Sofii. Po medzipristátí v Budapešti pokračoval smerom na Prahu. Počasie nad pražským letiskom sa však zhoršilo natoľko, že pristátie nebolo možné. Posádka preto lietadlo odklonila do Bratislavy, kde pristálo krátko pred 13.00 h.
Kapitán Antonov počas medzipristátia opakovane zisťoval vývoj počasia nad Prahou, Berlínom, Budapešťou aj Bratislavou. Po zlepšení podmienok nad Prahou sa rozhodol pokračovať v lete. Posádka podala letový plán na úsek Bratislava – Praha s plánovanou letovou hladinou 5100 metrov. Lietadlo malo po vzlete zatočiť doprava na rádiomaják OKR a následne stúpať.
Podmienky v okolí Bratislavy však zostávali zložité. Nad Malými Karpatmi sa držala oblačnosť, viditeľnosť sa zhoršovala, mrholilo a fúkal severozápadný vietor. Posádka bola podľa neskorších záznamov upozornená aj na možnosť turbulencie v oblasti pohoria.
LZ 101 dostal povolenie na štart z dráhy 31. Pred ním z tej istej dráhy odlietalo lietadlo Il-14 Československých aerolínií. Aby bol medzi strojmi zachovaný časový odstup, bulharská posádka dostala pokyn po vzlete vystúpať do 300 metrov podľa nastavenia QFE a čakať na ďalšie povolenie k stúpaniu.
Lietadlo vzlietlo približne o 16.29 h a spočiatku let prebiehal normálne. Veža krátko po štarte zopakovala pokyn na pravú zatáčku smerom k majáku OKR. Posádka ho potvrdila. Posledná rádiová komunikácia sa týkala prechodu na frekvenciu bratislavského priblíženia. Potom sa lietadlo odmlčalo a zmizlo z obrazoviek kontroly.
Stroj nevykonal pravú zatáčku v predpokladanom čase. V priestore so zhoršenou viditeľnosťou sa približoval k svahu Malých Karpát a krátko po štarte narazil do zalesneného terénu Sakrakopca, približne osem kilometrov od konca vzletovej dráhy. Podľa záznamov začal Il-18 zachytávať vrcholky stromov a počas ďalšieho pohybu svahom sa rozpadol. Stopa trosiek mala niekoľko stoviek metrov.
Na palube sa v čase nešťastia nachádzalo 82 ľudí, z toho 74 cestujúcich a osem členov posádky. Pochádzali z 12 krajín, medzi nimi aj piati občania Československa českej národnosti.
Medzi cestujúcimi bola populárna bulharská operná speváčka Jekaterina Popovová. Zahynul aj bulharský veľvyslanec v Berlíne Ivan Byčarov a honduraský spisovateľ a novinár Ramón Amaya Amador. Medzi obeťami boli ďalej občania Bulharska, Maďarska, Nemecka, Brazílie, Argentíny, Čile, Japonska, Švajčiarska, Tuniska a Veľkej Británie.
Záchranné a vyšetrovacie práce prebiehali v náročnom lesnom teréne. Komplikoval ich rozsah trosiek, tma a neprístupný svah. Krátko po nehode sa začalo vyšetrovanie za účasti československých a bulharských orgánov.
Oficiálna vyšetrovacia správa konštatovala, že komisia nemohla príčinu nehody jednoznačne zistiť. Za najpravdepodobnejšie označila nedostatočné zhodnotenie terénnych a poveternostných podmienok v okolí bratislavského letiska posádkou a neprispôsobenie letu týmto podmienkam.
Jednou z neskorších hypotéz bola turbulencia, na ktorú mala byť posádka pred odletom upozornená. Český pilot a odborník Ladislav Keller však túto možnosť odmietal a za problematickú považoval najmä minimálnu výšku 300 metrov, ktorá podľa neho nebola dostatočná vzhľadom na konfiguráciu terénu po vzlete.
Prípad sprevádzala aj tragédia jedného z vyšetrovateľov. Bulharský vyšetrujúci sudca Najvyššieho súdu Nedju Gančev spáchal počas záverečnej fázy vyšetrovania samovraždu. Oficiálne vyšetrovanie napokon neoznačilo za rozhodujúci jediný technický alebo ľudský faktor.
Niekoľko mesiacov po havárii vysadili na mieste 82 briez, po jednej za každú obeť. Desaťročia však bolo miesto nehody verejnosti málo známe. Tragédiu pripomínali najmä jednoduché drevené kríže, nápisy vyryté do stromov a pás briez v lese.
Zmenu priniesli členovia Slovenského katolíckeho akademického spolku Istropolitan, ktorí začali zhromažďovať údaje z dobovej tlače, archívov, od leteckých odborníkov a žijúcich pamätníkov. Peter Marosz zo spolku v roku 2014 pre TASR uviedol, že pri hľadaní miesta nehody im nepomohli ani ľudia z okolia, pretože verejnosť o udalosti vedela len veľmi málo. Spolok sa rozhodol vybudovať na mieste dôstojný pamätník.
V roku 2010 osadili na Sakrakopci približne meter vysoký betónový kríž s pamätnou tabuľou. O dva roky neskôr pribudla informačná tabuľa s menami obetí, základným opisom nehody a technickými údajmi o lietadle. Na príprave zoznamu sa podieľala aj bulharská ambasáda v Bratislave. Údaje získavali z viacerých zdrojov vrátane Českého národného archívu.
Spolok zároveň začal na mieste organizovať každoročnú svätú omšu za obete. Pamätné miesto neskôr doplnila lavička a obnovený pôvodný drevený kríž.
Vyšetrovacia komisia jednoznačnú príčinu nehody neurčila a za najpravdepodobnejší označila ľudský faktor v kombinácii s nepriaznivým počasím. Neskôr sa objavili aj úvahy o turbulencii, oneskorenej zatáčke či príliš nízkej odletovej výške.
Let LZ 101 bol pravidelný medzinárodný spoj na trase Sofia – Budapešť – Praha – Berlín. Lietadlo typu Il-18B s registráciou LZ-BEN pilotoval kapitán Ljubomir Todorov Antonov, jeden zo služobne najskúsenejších bulharských veliteľov týchto strojov. Il-18 bol štvormotorový turbovrtuľový typ sovietskej výroby, ktorý TABSO používala na diaľkových linkách.
Let 24. novembra 1966 sa začal s oneskorením pre nepriaznivé počasie v Sofii. Po medzipristátí v Budapešti pokračoval smerom na Prahu. Počasie nad pražským letiskom sa však zhoršilo natoľko, že pristátie nebolo možné. Posádka preto lietadlo odklonila do Bratislavy, kde pristálo krátko pred 13.00 h.
Kapitán Antonov počas medzipristátia opakovane zisťoval vývoj počasia nad Prahou, Berlínom, Budapešťou aj Bratislavou. Po zlepšení podmienok nad Prahou sa rozhodol pokračovať v lete. Posádka podala letový plán na úsek Bratislava – Praha s plánovanou letovou hladinou 5100 metrov. Lietadlo malo po vzlete zatočiť doprava na rádiomaják OKR a následne stúpať.
Podmienky v okolí Bratislavy však zostávali zložité. Nad Malými Karpatmi sa držala oblačnosť, viditeľnosť sa zhoršovala, mrholilo a fúkal severozápadný vietor. Posádka bola podľa neskorších záznamov upozornená aj na možnosť turbulencie v oblasti pohoria.
LZ 101 dostal povolenie na štart z dráhy 31. Pred ním z tej istej dráhy odlietalo lietadlo Il-14 Československých aerolínií. Aby bol medzi strojmi zachovaný časový odstup, bulharská posádka dostala pokyn po vzlete vystúpať do 300 metrov podľa nastavenia QFE a čakať na ďalšie povolenie k stúpaniu.
Lietadlo vzlietlo približne o 16.29 h a spočiatku let prebiehal normálne. Veža krátko po štarte zopakovala pokyn na pravú zatáčku smerom k majáku OKR. Posádka ho potvrdila. Posledná rádiová komunikácia sa týkala prechodu na frekvenciu bratislavského priblíženia. Potom sa lietadlo odmlčalo a zmizlo z obrazoviek kontroly.
Stroj nevykonal pravú zatáčku v predpokladanom čase. V priestore so zhoršenou viditeľnosťou sa približoval k svahu Malých Karpát a krátko po štarte narazil do zalesneného terénu Sakrakopca, približne osem kilometrov od konca vzletovej dráhy. Podľa záznamov začal Il-18 zachytávať vrcholky stromov a počas ďalšieho pohybu svahom sa rozpadol. Stopa trosiek mala niekoľko stoviek metrov.
Na palube sa v čase nešťastia nachádzalo 82 ľudí, z toho 74 cestujúcich a osem členov posádky. Pochádzali z 12 krajín, medzi nimi aj piati občania Československa českej národnosti.
Medzi cestujúcimi bola populárna bulharská operná speváčka Jekaterina Popovová. Zahynul aj bulharský veľvyslanec v Berlíne Ivan Byčarov a honduraský spisovateľ a novinár Ramón Amaya Amador. Medzi obeťami boli ďalej občania Bulharska, Maďarska, Nemecka, Brazílie, Argentíny, Čile, Japonska, Švajčiarska, Tuniska a Veľkej Británie.
Záchranné a vyšetrovacie práce prebiehali v náročnom lesnom teréne. Komplikoval ich rozsah trosiek, tma a neprístupný svah. Krátko po nehode sa začalo vyšetrovanie za účasti československých a bulharských orgánov.
Oficiálna vyšetrovacia správa konštatovala, že komisia nemohla príčinu nehody jednoznačne zistiť. Za najpravdepodobnejšie označila nedostatočné zhodnotenie terénnych a poveternostných podmienok v okolí bratislavského letiska posádkou a neprispôsobenie letu týmto podmienkam.
Jednou z neskorších hypotéz bola turbulencia, na ktorú mala byť posádka pred odletom upozornená. Český pilot a odborník Ladislav Keller však túto možnosť odmietal a za problematickú považoval najmä minimálnu výšku 300 metrov, ktorá podľa neho nebola dostatočná vzhľadom na konfiguráciu terénu po vzlete.
Prípad sprevádzala aj tragédia jedného z vyšetrovateľov. Bulharský vyšetrujúci sudca Najvyššieho súdu Nedju Gančev spáchal počas záverečnej fázy vyšetrovania samovraždu. Oficiálne vyšetrovanie napokon neoznačilo za rozhodujúci jediný technický alebo ľudský faktor.
Niekoľko mesiacov po havárii vysadili na mieste 82 briez, po jednej za každú obeť. Desaťročia však bolo miesto nehody verejnosti málo známe. Tragédiu pripomínali najmä jednoduché drevené kríže, nápisy vyryté do stromov a pás briez v lese.
Zmenu priniesli členovia Slovenského katolíckeho akademického spolku Istropolitan, ktorí začali zhromažďovať údaje z dobovej tlače, archívov, od leteckých odborníkov a žijúcich pamätníkov. Peter Marosz zo spolku v roku 2014 pre TASR uviedol, že pri hľadaní miesta nehody im nepomohli ani ľudia z okolia, pretože verejnosť o udalosti vedela len veľmi málo. Spolok sa rozhodol vybudovať na mieste dôstojný pamätník.
V roku 2010 osadili na Sakrakopci približne meter vysoký betónový kríž s pamätnou tabuľou. O dva roky neskôr pribudla informačná tabuľa s menami obetí, základným opisom nehody a technickými údajmi o lietadle. Na príprave zoznamu sa podieľala aj bulharská ambasáda v Bratislave. Údaje získavali z viacerých zdrojov vrátane Českého národného archívu.
Spolok zároveň začal na mieste organizovať každoročnú svätú omšu za obete. Pamätné miesto neskôr doplnila lavička a obnovený pôvodný drevený kríž.