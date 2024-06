Od najväčšej tragédie leteckého záchranárstva uplynulo 45 rokov

Vysoké Tatry/Bratislava 25. júna (TASR) – Išlo o najväčšiu leteckú tragédiu v dejinách československého leteckého záchranárstva. V utorok 25. júna uplynie od nej 45 rokov.



Počas záchrannej akcie v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách 25. júna 1979 havaroval vrtuľník letky Federálneho ministerstva vnútra ČSSR Mi-8. Veľhory pochovali okamžite šesť záchranárov. Siedmy skonal v nemocnici.



Priamo na mieste prišli o život prvý pilot Vladimír Bačák, palubný mechanik Václav Dvořák a záchranári Bernard Jamnický, Štefan Estočko, Martin Hudák a Pavol Húska. V popradskej nemocnici o niekoľko dní neskôr, 2. júla 1979, zomrel na následky zranení aj záchranár Milan Kriššák. Z deviatich členov posádky prežili výbuch helikoptéry s ťažkými zraneniami dvaja - druhý pilot Svätopluk Nitsch a záchranár Ladislav Janiga.



Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v pondelok 25. júna 1979 popoludní dispečing prijal žiadosť o pomoc na zásah v oblasti Bystrého sedla v Mlynickej doline, kde nemecká turistka spadla na snehovom poli a poranila si nohu. Záchranári na vrtuľníku ministerstva vnútra Mi-8 po prílete však zranenú ženu na ohlásenom mieste nenašli. Pilot sa preto rozhodol vysadiť skupinu záchranárov, ktorí mali turistku nájsť a ošetriť.



Na konci Mlynickej doliny však vrtuľník narazil spodnou časťou do skál, nasledoval pád a výbuch. Nehoda na dlhé obdobie prerušila leteckú záchrannú činnosť vo vysokohorskom prostredí.



Na tridsiate výročie tragickej havárie, ktorá si vyžiadala sedem životov, 25. júna 2009, odhalili príbuzní obetí, priatelia a známi na mieste tragédie pamätnú tabuľu, ktorú navrhol akademický sochár Arpád Račko.



Tí, ktorí si netrúfali na približne dvojhodinový výstup, uctili si pamiatku obetí havárie vrtuľníka MI-8 pri pamätnej tabuli na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese.



Jozef Janiga, ktorý napriek početným zraneniam haváriu prežil, v knihe Návrat do hôr konštatuje, že sa zopakoval častý scenár telefonicky ohláseného úrazu. Pilot obletel okolie, ale turistku nenašli. Rozhodol sa, že v južnom rebre Štrbského štítu vysadí skupinu záchranárov, ktorí mali nájsť zranenú ženu, ošetriť ju a naviesť vrtuľník na miesto, kde by ju mohli bezpečne naložiť.



HZS si túto najrozsiahlejšiu tragédiu v dejinách horskej záchrany na Slovensku pripomínajú každoročne.