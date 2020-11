Od piatka sa ZVJS zapája do druhého kola testovania

Bratislava 6. novembra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) opätovne začal od piatka pretestovávať príslušníkov a zamestnancov zboru, personál súdov, Justičnej akadémie, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov, exekútorov, Centra právnej pomoci a členov ich domácností.



ZVJS zriadil spolu 86 odberných stanovíšť. TASR o tom informovala hovorkyňa Monika Kacvinská. Testovanie potrvá do nedele (8. 11.) v oblastiach s dosiahnutým podielom výsledkov pozitívnych testov vyšším ako 0,percenta v rámci prvého kola celoplošného testovania.



"V nadväznosti na závery rokovania Ústredného krízového štábu a uznesenia vlády Slovenskej republiky generálny riaditeľ Milan Ivan po dohode s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou prerokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR Michalom Luciakom možnosť rozšírenia druhého kola testovania osôb na ochorenie COVID-19 antigénovými testami o ďalší okruh testovaných osôb v rizikových zónach," dodala Kacvinská s tým, že v réžii ZVJS budú testovať aj notárov aj exekútorov.



Odberné miesta počas tohto víkendu nebudú zriadené v Bratislave, Hrnčiarovciach nad Parnou, v Želiezovciach, v Košiciach, v Nitre a v Nitre-Chrenovej. Ústavy nachádzajúce sa v „zelenej zóne“ (bez povinnosti opätovného testovania osôb) umožnia testovanie príslušníkom a zamestnancom zboru, ktorí dochádzajú do zamestnania z „červenej zóny“ (s povinnosťou opätovného testovania osôb) alebo plánujú návštevu v okrese v červenej zóne. Testovanie väznených osôb, ako ďalej priblížila hovorkyňa, sa realizuje celoplošne v jednotlivých ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v rovnakom období.



"Jednotlivé ústavy, ako aj generálne riaditeľstvo zboru v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva zabezpečujú a vykonávajú kombinované testovanie, a to rýchlymi antigénovými testami a PCR testami. V prípade pozitívneho antigénového testu sú tieto osoby zdravotníckym personálom zboru nahlásené na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý následne realizuje testovanie PCR testom," dodala Kacvinská.



Celkový počet zamestnancov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže predstavuje 5584, z toho je 4848 príslušníkov a 736 zamestnancov. K piatku sa vo väzniciach nachádzalo 10.614 väznených osôb. Z uvedeného počtu je 8964 odsúdených a 1650 obvinených.