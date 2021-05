Pravidlá nosenia rúšok sa od pondelka upravujú

Bratislava 22. mája (TASR) - Pravidlá nosenia rúšok sa od pondelka (24. 5.) upravujú. V prvom a druhom stupni ostražitosti, teda v žltých a oranžových okresoch bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k prekrytiu horných dýchacích ciest. Pripomenulo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Okrem rúška budú môcť ľudia použiť šál alebo šatku. "V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor," dodala Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva.



Od pondelka (24. 5.) budú v treťom stupni varovania (bordová farba) okresy Myjava a Sobrance. V druhom stupni varovania (červená farba) budú okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Turčianske Teplice.



V prvom stupni ostražitosti (ružová farba) budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zvolen.



V druhom stupni ostražitosti, ktorý zodpovedá oranžovej farbe, budú okresy Bratislava I - V, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Prievidza, Rožňava, Šaľa, Senec, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce.



Do prvého stupňa ostražitosti (žltá farba) sa od pondelka (24. 5.) dostanú okresy Hlohovec a Topoľčany.