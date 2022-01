Od pondelka môžu byť v režime OP otvorené reštaurácie

Bratislava 3. januára (TASR) – Od pondelka môžu byť pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste. Vyplýva to z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.



Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.