Od pondelka pokračuje pred ŠTS v Pezinku proces s Lehelom H.

Bratislava 23. mája (TASR) – Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje od pondelka (24. 5.) proces s Lehelom H., ktorý je označovaný za hrobára zločineckej skupiny sátorovcov. Pojednávanie je naplánované aj na utorok (25. 5.), keď by mal vypovedať jeden z členov gangu sátorovcov, na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdený Zsolt Nagy alias Čonty.



V procese už vypovedali odsúdení členovia skupiny sátorovcov Kristián Kádar a Juraj Bugár alias Bugi. Lehel H. je aktuálne väzobne stíhaný. ŠTS koncom februára 2021 zamietol jeho žiadosť o prepustenie.



Lehel H. je okrem vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.



Medzi ostatnými obeťami sú biele kone, ale aj jeden z ďalších bosov gangu Andrej Reisz. Lehel H. ho mal zavraždiť v roku 2006 po dohode s ďalšími členmi skupiny. Prvej vraždy Čabu Kariku sa mal dopustiť už v roku 2003. Obete zakopával v areáli bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede.



Minulý rok Okresný súd v Trnave zbavil Lehela H. obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom Tiborom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici. Krajský súd v Trnave v tejto veci vytýčil verejné zasadnutie na 3. júna, na ktorom prejedná odvolanie prokurátora.