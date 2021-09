Od pondelka pribudlo deväť červených okresov

Bratislava 13. septembra (TASR) – Od pondelka je podľa COVID automatu v prvom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá červenej farbe, ďalších deväť okresov. Ide o okresy Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica a Trenčín. Okres Rožňava je v červenej fáze už od štvrtka. V stupni ostražitosti je 47 okresov, zvyšok je v stupni monitoringu.



V stupni ostražitosti - oranžová fáza - sú od pondelka zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Sabinov, Šaľa, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a okres Zvolen.



Od pondelka sú v stupni monitoringu, teda v zelenej fáze, zaradené okresy Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Púchov, Ružomberok, Senec, Stropkov, Trnava a okres Zlaté Moravce.



V zelených okresoch môžu kompletne zaočkovaní väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia, s miernymi obmedzeniami musia rátať neočkovaní či netestovaní na COVID-19. V oranžových a červených okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet účastníkov sa odvíja od režimu, ktorý si vyberie organizátor, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.



V červených okresoch sú povinné rúška na hromadných podujatiach aj v exteriéri



V okresoch prvého stupňa ohrozenia, čiže v červených okresoch, musia ľudia počítať s povinným respirátorom v interiéri a nosením rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pri vzdialenosti do dvoch metrov. Pre vybrané skupiny naďalej platí výnimka z ich nosenia. Ľudia sa v okrese môžu pohybovať bez obmedzení. Vyplýva to z platného COVID automatu.



Hromadné podujatia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí na hromadných podujatiach obmedzenie kapacity na maximálne 25 percent. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, v tomto režime platí na hromadnom podujatí maximálne do 150 osôb. Pri základnom režime platí, že na hromadných podujatiach môže byť maximálne desať osôb. Obmedzenia budú platiť podľa príslušného semafora. Pre všetky tri typy hromadných podujatí platí, že organizátor musí mať zoznam účastníkov.



Keďže svadby, kary, oslavy, večierky, ale aj hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zaradili v COVID automate medzi vysokorizikovú aktivitu, pre kompletne zaočkovaných platí, že v interiéri môže byť maximálne 50 osôb a 80 v exteriéri, respektíve podľa príslušného semafora. Pre režim OTP platí, že v interiéri môže byť maximálne 25 osôb a 40 v exteriéri, respektíve podľa príslušného semafora.



Kompletne zaočkovaní môžu na bohoslužby chodiť bezlimitne. V režime OTP platí, že obsadená môže byť maximálne štvrtina kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, platí maximálne do 150 osôb. Pre bohoslužby v režime základ platí, že na 15 štvorcových metrov môže byť maximálne jedna osoba. Vo všetkých troch režimoch taktiež platí povinnosť mať zoznam účastníkov.



Návštevy v nemocniciach, prípadne vo väzniciach, sú v červených okresoch pre kompletne zaočkovaných či v režime OTP povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Pre kompletne zaočkovaných športovcov platí limit na športových súťažiach bez obmedzení. V režime OTP môže byť maximálne 75 športovcov v interiéri a 150 v exteriéri. Pre základný režim sú súťaže zakázané.



Pre základný režim v červených okresoch platí napríklad aj zákaz pre fitnes, plavárne, wellness, akvapark či kúpele, ak nevyplývajú zo zdravotnej indikácie.



Pre režim OTP a základný režim v obchodoch a pre služby platí, že na 15 štvorcových metrov (m2) môže byť maximálne jeden zákazník. Pre reštaurácie v režime kompletne zaočkovaných a režime OTP platí, že v interiéri môžu byť pri stole štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozstupy. Exteriér je bez obmedzení. Pre základný režim platí okienkový predaj, zostáva tiež zachovaný rozvoz.



Ubytovacie zariadenia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí, že na jednej samostatnej izbe môžu byť maximálne dve dospelé osoby zo spoločnej domácnosti alebo členovia jednej domácnosti. Ubytovanie pre základný režim je zakázané.