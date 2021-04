Od pondelka sa otvárajú maloobchody, múzeá, galérie či autoškoly

Bratislava 18. apríla (TASR) - Od pondelka (19. 4.) sa umožní návšteva maloobchodných predajní a prevádzok. Otvoria sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady, kurzy autoškôl, plavárne i športoviská. Potrebný bude test nie starší ako sedem dní. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h. Vyplýva to zo súhrnu zmien v opatreniach, ktorý zverejnilo ministerstvo vnútra. Zmiernenie opatrení v piatok (16. 4.) schválila vláda.



Naďalej platí, že do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb netreba test. Ide najmä o potraviny, lieky a zdravotnícke prostriedky a pomôcky, hygienický tovar, drogériu, krmivá a ďalšie potreby pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, ako aj doplnenie pohonných látok.



Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Hromadné podujatia sa povoľujú do šiestich osôb.