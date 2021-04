Od pondelka sa ruší povinný home office

Bratislava 17. apríla (TASR) - Od pondelka (19. 4.) sa ruší povinný home office. Pri vstupe na pracovisko treba mať potvrdenie o teste nie staršom ako sedem dní v čiernych a bordových okresoch. V červených okresoch treba mať na vstup do práce najviac 14-dňový test a v ružových okresoch 21-dňový test. Vyplýva to zo súhrnu zmien v opatreniach, ktorý zverejnilo ministerstvo vnútra.



Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac sedemdňový test bez ohľadu na zaradenie okresu. Vyžaduje sa aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.



Žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy (ZŠ) alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako sedem dní.



Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako sedem dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.