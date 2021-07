Od pondelka sú všetky okresy v monitoringu, teda v zelenej farbe

Bratislava 19. júla (TASR) - Od pondelka sú podľa COVID automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe. V čiernej fáze, druhom a prvom stupni varovania a druhom a prvom stupni ostražitosti nie je ani jeden okres.



V monitoringu sú zaradené okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.



Aj v zelených okresoch platia niektoré opatrenia proti COVID-19



Napriek tomu, že sú všetky okresy na Slovensku v zelenej farbe, stále platia preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19, ktoré treba dodržiavať. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



V zelených okresoch platí, že pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín



Pri státí na takýchto udalostiach platí zaplnenosť do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb. Pri sedení sa môže priestor zaplniť do 75 percent kapacity. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb.



V interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. Netýka sa to prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.



Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test antigénový nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Netreba ho deťom do desať rokov a netýka sa vstupu do toaliet, spŕch či šatní. Obsadenosť môže byť najviac 50 percent kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.



Vo fitnescentrách v zelených okresoch môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.



Pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia v zelených okresoch platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1000 ľudí.