Od pondelka treba počítajť s obmedzením na D2, budú opravovať vozovku

Bratislava 16. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví vozovku na diaľnici D2 v ľavom jazdnom páse na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy. Od pondelka (19. 8.) od 6.00 h do 13. októbra večera tam preto treba počítať s dopravným obmedzením. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie NDS.



"Oprava vozovky sa bude vykonávať na obidvoch jazdných pruhoch diaľnice," uviedla NDS. Práce budú podľa nej pozostávať z vybúrania poškodených cementobetónových dosiek, vyčistenia podkladu, uloženia separačnej geotextílie, položenie armovacích sietí, klzných tŕňov a kotiev, zabetónovania dosiek, realizovanie priečnych a pozdĺžnych škár.



Ako doplnila, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu colného priestoru hraničného priechodu. Apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.