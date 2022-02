Prieskum: Od roku 2017 mierne poklesol počet živonarodených detí

Bratislava 8. februára (TASR) - Od roku 2017 nastal mierny pokles počtu živonarodených detí. Kým v roku 2017 ich bolo 57.969, v roku 2020 ich počet dosiahol 56.650 detí. Vyplýva to zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020.



V sledovanom období 2015 až 2020 sa počet živonarodených detí pohyboval v rozmedzí 55.000 až 58.000. V súčasnosti na 1000 obyvateľov pripadá 10,4 živonarodeného dieťaťa. "Z hľadiska vývoja pôrodnosti je dôležité poznamenať, že od roku 2012 sa deti narodené v zahraničí matkám s trvalým pobytom v SR nezapočítavajú do počtu narodených, ale do počtu prisťahovaných. V súčasnosti sa rodí v zahraničí okolo päť- až šesťtisíc detí," spresňuje sa v správe.



V roku 2020 dosiahol priemerný vek žien pri pôrode 29,8 roka, za obdobie 2015 až 2020 sa tak zvýšil o 0,3 roka. "Priemerný vek prvorodičky má tiež stúpajúci trend, v roku 2020 rodila žena svoje prvé dieťa v priemere vo veku 28,1 roka, čo je nárast o 0,5 roka oproti roku 2015," uvádza sa v správe.



Z hľadiska vekových skupín matiek, matkám do 19 rokov sa v roku 2020 narodilo okolo 3300 detí. Matkám vo veku 20 až 24 rokov sa na začiatku sledovaného obdobia v roku 2015 narodilo až okolo 8800 detí. "V tejto vekovej skupine matiek sme zaznamenali počas sledovaného obdobia najvýraznejší pokles na hodnotu okolo 8200 detí," píše sa v správe. V súčasnosti sa najviac detí rodí matkám vo veku 30 až 34 rokov.



Ďalší stúpajúci trend konštatuje správa aj pri deťoch narodených matkám starším ako 40 rokov. Kým v roku 2015 sa takýmto matkám narodilo vyše 14OO, v roku 2020 sa matkám vo veku 40 rokov a starším už narodilo takmer 2000 detí.