Od septembra chránia vzdušný priestor SR české a poľské stíhačky

Bratislava 1. septembra (TASR) - Od septembra chránia slovenský vzdušný priestor české a poľské stíhačky. Stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré od vzniku Slovenskej republiky až doteraz tvorili základ nadzvukového taktického letectva SR, uzemnili. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"V prospech ochrany vzdušného priestoru SR odviedli migy počas dlhých rokov pre naše ozbrojené sily dobrú službu. Celkovo s nimi naši piloti nalietali vyše 20.240 hodín pri plnení množstva cvičných a operačných úloh. Pre SR však neexistuje žiadna perspektíva použitia techniky sovietskeho typu v budúcnosti," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Ako vysvetlil, sovietska technika nie je kompatibilná so spojencami v NATO a nie je možné ju modernizovať, pričom jej prevádzkyschopnosť a bojaschopnosť je ovplyvňovaná nízkou spoľahlivosťou. Udržanie požadovanej miery spôsobilosti pri zachovaní súčasného stavu označil Naď z dlhodobého hľadiska za personálne aj ekonomicky veľmi náročné.



Česká republika a Poľsko majú chrániť vzdušný priestor SR do konca roka 2023. So stíhačkami Gripen a F-16 tak dočasne vyplnia spôsobilosť, ktorú Slovensko opäť plnohodnotne nadobudne po dodaní stíhacích lietadiel F-16 z USA.



V rámci delenia Československa, ako aj deblokácie ruského dlhu bolo na Slovensko v 90. rokoch dodaných 24 kusov jednomiestnych a dvojmiestnych migov. "Lietadlá MiG-29 prešli čiastočnou modernizáciou v rokoch 2004 až 2006, keď boli vybavené vyspelejšími komunikačnými a navigačnými prostriedkami a systémami kompatibilnými s technikou NATO. Technická životnosť 11 lietadiel MiG-29, ktoré majú aktuálne Ozbrojené sily SR vo výzbroji, končí v rozmedzí rokov 2029 až 2035," priblížila hovorkyňa.



Symbolická rozlúčka so stíhačkami MiG-29 sa uskutočnila uplynulý víkend na leteckých dňoch SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky - Kuchyňa. Na rovnakom podujatí bola podpísaná aj dohoda o ochrane vzdušného priestoru s Českom a Poľskom.



O budúcnosti vyradených stíhačiek sa ďalej diskutuje. Minister obrany nevylúčil ich poskytnutie Ukrajine, rokuje sa o finančnej alebo materiálnej náhrade.