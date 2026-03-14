Od soboty sa mení organizácia dopravy v diaľničnej križovatke Turany
Autor TASR
Turany 14. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na zmenu organizácie dopravy v križovatke Turany D1 a cesta I/18. Od soboty sa hlavnou cestou stáva zjazd z diaľnice D1 a cesta I/18 sa stáva vedľajšou komunikáciou. Žilinská krajská polícia a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informovali na sociálnej sieti.
Na zmenu organizácie dopravy vodičov vopred upozorňuje aj informačné zariadenie na ceste I/18 pred križovatkou Turany. „Sme na mieste a dohliadame na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Žiadame vodičov pri prejazde týmto úsekom o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť,“ podotkli policajti.
Zmena v organizácii dopravy prichádza bezmála tri mesiace po otvorení diaľničného tunela Višňové, vďaka ktorému sa zintenzívnila premávka na severnej časti diaľnice D1 a pred križovatkou Turany sa tvorili kolóny. „Vozidlá prichádzajúce po ceste I/18 budú povinné dať prednosť vozidlám prichádzajúcim z diaľnice a priebežne sa zaraďovať do premávky,“ priblížili z NDS.
