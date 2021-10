Od stredy je možné prihlásiť na očkovanie deti od 5 do 11 rokov

Bratislava 13. októbra (TASR) - Od stredy je možné prihlasovať deti vo veku od päť do 11 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Pripomenula, že pred očkovaním je nevyhnutné, aby rodič alebo zákonný zástupca vyplnil žiadosť o očkovanie, poučenie a informovaný súhlas a ošetrujúci lekár vyplnil výmenný lístok, ktorý treba priniesť aj na očkovanie. Dokumenty sú zverejnené na stránke ministerstva. Následne rodič alebo zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo https://vakcinacia.nczisk.sk/.



Očkovať sa budú v troch vyhradených centrách. Pôjde o Národný ústav detských chorôb v Bratislave, ďalej o Univerzitnú nemocnicu Martin a Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach. "Je nevyhnutné, aby rodič alebo zákonný zástupca na očkovanie dieťaťa priniesol aj lekárom vyplnený výmenný list. Bez neho nebude dieťa zaočkované," upozornil Eliášová.



Podmienkou na očkovanie v tejto vekovej kategórii podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR je, že musí ísť o vysoko rizikové dieťa, u ktorého by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, výraznému zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti.



Rezort zdravotníctva za rizikové považuje neurovývinové ochorenia, chronické pľúcne ochorenia, závažné poruchy imunity, aktívne onkologické ochorenia, chronické srdcové zlyhávanie a pľúcnu hypertenziu, vážnu formu anémie, ale aj iné ochorenia. Tie však musí zvážiť lekár špecialista.



O očkovanie môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorého ochorenie COVID-19 by predstavovalo veľmi vysoké epidemiologické riziko pre rizikové dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti, uviedlo MZ SR v usmernení.



Na očkovanie detí v tejto vekovej kategórii budú mať vyhradené hodiny.