Od stredy je povinná karanténa po príchode z južnej Afriky či Izraela

Bratislava 1. decembra (TASR) - Od stredy je po príchode na Slovensko povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z krajín južnej Afriky (Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe), Izraela, Hongkongu či Seychel. Karanténa platí pre všetkých, bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá je reakciou na nový koronavírusový variant omikron.



Karanténu je možné absolvovať doma alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky.



Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska. Karanténu je možné ukončiť aj skôr, potrebné sú však dva negatívne PCR testy, prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa sa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti. ÚVZ upozorňuje, že tieto lehoty platia len v prípade, ak sa neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V opačnom prípade rozhoduje o ukončení karantény lekár.



Úrad verejného zdravotníctva zároveň pripomína, že pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra. Ak navštívili krajiny južnej Afriky, Izrael, Hongkong alebo Seychely pred účinnosťou vyhlášky, je nutné urýchlene sa prihlásiť na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Uviesť treba meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavajú. Kontaktuje ich príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.