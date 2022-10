Od stredy lieta priama letecká linka z Bratislavy do Dubaja

Bratislava 26. októbra (TASR) – Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudla od stredy letecká linka do Spojených arabských emirátov na letisko Dubai International. Linku prevádzkuje česká letecká spoločnosť Smartwings, a to dvakrát do týždňa. TASR o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



V stredu sa uskutočnil prvý let z Bratislavy do Dubaja v zimnej letovej sezóne 2022/2023. Na inaugurácii prvého letu sezóny sa zúčastnili predstavitelia Letiska M. R. Štefánika a leteckej spoločnosti Smartwings, ktorí spoločne privítali aj prvých cestujúcich. Prvý let do Dubaja bol plne vypredaný.



Priama linka do Spojených arabských emirátov je počas zimného letového poriadku prevádzkovaná v stredu a v nedeľu lietadlom Boeing 737 MAX 8 s kapacitou 189 cestujúcich. Hauswaldová priblížila, že let z Bratislavy do Dubaja trvá približne 5 hodín a 30 minút, let z Dubaja do Bratislavy 6 hodín a 10 minút.



Za posledné dva roky podľa jej slov využilo skoro 10.000 pasažierov v rámci odletov a príletov možnosť priameho spojenia do Spojených arabských emirátov. Populárnou destináciou sa stal Dubaj najmä počas obdobia svetovej výstavy Expo Dubaj, ktorá sa konala od jesene 2021 až do jari 2022. "Letecká linka z Letiska M. R. Štefánika do Dubaja bola prevádzkovaná od roku 2014 leteckou spoločnosťou flyDubai. Od roku 2021 prevádzkuje priamu leteckú linku do Dubaja spoločnosť Smartwings," dodala Hauswaldová.