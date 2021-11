Od štvrtka môžu byť otvorené iba prevádzky so základnými potrebami

Bratislava 25. novembra (TASR) – Od štvrtka môžu byť otvorené iba prevádzky poskytujúce základné služby a potreby. Tie budú fungovať v režime základ pre všetkých obyvateľov. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Otvorené budú napríklad lekárne, predajne krmív pre zvieratá, práčovne a čistiarne, čerpacie stanice, pohrebné služby, zberné dvory či predajne náhradných dielcov pre motorové vozidlá. Fungovať môžu aj taxislužby, advokáti, notári, exekútori, závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne či obchodné domy, v ktorých môžu byť otvorené výlučne esenciálne prevádzky.



V čase od 5.00 h do 20.00 h môžu byť otvorené napríklad predajne potravín, drogérie, výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, pošty, banky, kľúčové služby či predajne obuvi. Nakúpiť bude možné aj v predajniach domácich a záhradkárskych potrieb, ale aj v nekrytých alebo čiastočne krytých trhoviskách s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín. V tomto prípade však prevádzkovateľ musí zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup a vzdialenosť predajných miest minimálne dva metre od seba.



Počet zákazníkov v predajniach je obmedzený predajnou plochou, keď na jedného klienta musí pripadať najmenej 25 štvorcových metrov (m2). Ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v rovnakom čase len jeden zákazník. Kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne. V obchodných domoch môžu byť otvorené iba prevádzky so základnými potrebami, musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie, a tiež platí zákaz konzumácie jedál a nápojov.



Obmedzenia sa týkajú aj taxislužieb, kde môžu byť iba dve prepravované osoby vo vozidle. To však neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Len v režime OTP môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.