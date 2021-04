Žiaci sa nebudú musieť v školách preukazovať negatívnym testom

Bratislava 28. apríla (TASR) - Od štvrtka (29. 4.) sa umožňuje vstup žiakov bez testu do škôl a školských zariadení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.



"Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu," spresnil Marek Eliáš, hovorca ÚVZ. Doplnil, že učitelia budú od 29. apríla v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu.



Opatrenie sa týka okresov, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetkých okresy okrem čiernych. Vyhláška má platnosť od 29. apríla do 28. mája 2021.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že testovanie sa zmení na intervenčné. "Je to cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy. Aktuálne vzniká stratégia intervenčného testovania, na ktorom pracujú odborníci," povedal minister školstva. Pripomenul, že sa bude používať aj školský semafor.



V súvislosti s kloktacími testami ministerstvo školstva podľa Gröhlinga odporúča, keďže kloktacie testy už boli rozvezené a aj rodičia si už potvrdili jednotlivé termíny, aby sa využili. Ako dodal, ďalej sa pôjde podľa testovacej stratégie, ktorú zverejní ministerstvo zdravotníctva, a aj podľa intervenčnej, ktorá bude taktiež čoskoro zverejnená.