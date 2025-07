Pred 20 rokmi vypukol vo Vysokých Tatrách najväčší požiar v histórii

Na archívnej snímke spálenisko. Foto: TASR - Kamil Piško

Vysoké Tatry/Bratislava 30. júla (TASR) - V polovičke novembra 2004 zasiahla Vysoké Tatry ničivá veterná smršť. Prešlo len osem mesiacov a ťažko skúšané najmenšie veľhory na svete boli vystavené ďalšej prírodnej pohrome - koncom júla 2005 ich zachvátil najničivejší požiar od založenia Tatranského národného parku (TANAP) v roku 1949. Od vypuknutia najväčšieho požiaru vo Vysokých Tatrách uplynie v stredu 30. júla 20 rokov.Hlásenie o požiari lesného porastu v blízkosti turistického chodníka nad Cestou slobody v katastrálnom území obce Tatranská Polianka, ležiacej v okrese Poprad, bolo prijaté v sobotu napoludnie 30. júla 2005. Vznikol v polomovej oblasti po veternej kalamite, avšak prakticky vzápätí sa preniesol aj na stojace lesné porasty.Požiar vypukol na ploche asi 5x5 metrov, ale rýchlo sa rozhorel a podvečer, keď plamene dosahovali miestami až 20 metrov, zachvátil 70 hektárov a krátko pred polnocou to už bolo 200 hektárov lesnej pôdy. K šíreniu ohňa dopomohol okrem sucha aj silný vietor a pre hasičskú techniku ťažko dostupný terén. Preto do boja s ničivým živlom nasadili aj vrtuľníky a lietadlá.Pri požiari, v poradí dvanástom lesnom požiari od novembrovej kalamity v roku 2004, nedošlo k stratám na ľudských životoch ani k vážnym zraneniam, ale podľa veliteľa zásahu Miroslava Kanaša chýbalo veľmi málo a oheň by zasiahol aj obývané oblasti.povedal po piatich dňoch boja s požiarom veliteľ zásahu Kanaš.Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať 3. augusta 2005, keď krízový štáb mohol krátko popoludní mimoriadnu situáciu odvolať. Rovnako zrušil aj opatrenia týkajúce sa turistov.Na likvidáciu požiaru boli povolané hasičské zbory takmer z celého Slovenska. Celkovo zasahovalo 430 profesionálnych hasičov, ako aj vyše 100 dobrovoľných hasičov, lesných robotníkov a pracovníkov Štátnych lesov TANAP-u. Nasadených bolo 45 kusov hasičskej techniky vrátane hasiaceho tanku SPOT. Okrem pozemnej techniky zasahovali tiež štyri lietadlá a rovnaký počet vrtuľníkov, pričom na hasenie sa použilo viac ako tri milióny litrov vody.Najväčší požiar v histórii Vysokých Tatier zničil takmer 230 hektárov polomového lesného porastu. Výšku škody vyčíslili na 17.000.000 korún, čo je viac ako 550.000 eur. Ekologické škody však boli ďaleko väčšie. Lesný požiar medzi Tatranskou Poliankou a Starým Smokovcom spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou odhodená cigareta, čo vyplynulo zo znaleckého posudku Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru v Košiciach.Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=191035