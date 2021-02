Od vysviacky prvých troch slovenských biskupov uplynie sto rokov

Nitra 13. februára (TASR) - Slovenskí veriaci si 13. februára pripomenú 100. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov pre Banskobystrickú, Nitriansku a Spišskú diecézu. Táto udalosť otvorila cestu k duchovnej a kultúrnej obnove Slovenska.



Konsekrácia troch slovenských rímskokatolíckych biskupov sa uskutočnila 13. februára 1921 v Nitre. Hovorca Nitrianskeho biskupstva Dr. Tibor Ujlacký pre TASR povedal: "Bola to udalosť nádeje, pretože po prvý raz sa na pôde vtedajšej Československej republiky po skončení 1. svetovej vojny stali biskupmi Slováci pochádzajúci z nižších vrstiev. Niektorí biskupi maďarského pôvodu boli totiž v tom čase vypovedaní a nitriansky biskup Viliam Batthyány musel opustiť biskupstvo v roku 1919."



Svätá stolica napriek tomu, že na Slovensku ešte neboli vyriešené hranice diecéz, vymenovala v decembri 1920 prvých troch biskupov. Pre Nitru Mons. Karola Kmeťku (1875-1948) pochádzajúceho z Dolných Držkoviec neďaleko Bánoviec nad Bebravou, pre Banskú Bystricu Mariána Blahu (1869-1943) narodeného v Liptovskom Hrádku a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka (1877-1965), rodáka zo Zákamenného na Orave.



Obrady biskupskej vysviacky prišiel v roku 1921 do Nitry vykonať prvý pápežský nuncius v Československu tit. arcibiskup apamejský Mons. Klement Micara. Spolukonsekrátormi boli dvaja svätiaci biskupi z Prahy Mons. Antonín Podlaha a Mons. Karel Kašpar. Na slávnosť prišli ľudia z celého Slovenska a takisto veriaci z Moravy. Na vysviacke boli prítomní štátni predstavitelia, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií z celej republiky. Hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský zložil na túto príležitosť omšu s názvom Stella matuliana (Hviezda ranná).



Vysviacka prvých slovenských biskupov sa konala v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. Hlavy novovysvätených biskupov Mons. Karola Kmeťku, Mons. Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka boli ozdobené mitrami, ktoré vyšívali ženy vo Vajnoroch a Cíferi. "Do výšiviek vložili nápis Slovenským biskupom - národ slovenský. Hospodine, buď milosť Tvoja na nás nyní i vždycky! Posledná veta je vyšitá i v cyrilike", pripomína Tibor Ujlacký.



Prácu prvých troch slovenských biskupov vníma história ako budovateľskú misiu. Správa vecí cirkevných bola zverená biskupom-rodoľubom, ktorí naplnili zmysel svojho poslania - slúžiť Bohu a svojmu ľudu. V zložitých podmienkach obhájili právo katolíkov na slobodný život a postavili kresťanské hodnoty na pevný základ. Všetci traja biskupi podporovali kvalitnú výchovu kňazstva, rehole, katolíckych spolkov, ľudových misií, exercície pre laikov a tlač. Vďaka tomu sa v medzivojnovom období náboženský život na Slovensku zintenzívnil. Zakladali sa cirkevné školy.



"V roku 1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho 1900 patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu inštitúcie pre rôzne stavy - pre mládež, študentov. V tom čase vznikol internát Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom takou hybnou silou v tomto období," dodáva hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.



Nitriansky biskup Mons. ThDr. Karol Kmeťko, ktorý bol od roku 1944 arcibiskupom, sa stal známy ako podporovateľ misií. Slováci sa stali popredným národom, vzhľadom na počet obyvateľov, ktorý dal Cirkvi veľký počet misionárov. Banskobystrický biskup Mons. Marián Blaha reprezentoval katolíkov v celoslovenských spolkoch. Bol predsedom Matice slovenskej a podporoval umelecký život. Biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Vojtaššák podporoval katolícku charitu a kvalitné vzdelávanie učiteľov. Počas komunistického režimu ho odsúdili na 24 rokov väzenia, za mrežami napokon strávil 13 rokov - prepustený bol 5. októbra 1963 na základe amnestie. Keďže mal zakázaný pobyt na Slovensku, zomrel internovaný v Čechách v roku 1965.



Pri príležitosti stého výročia vysviacky prvých slovenských biskupov sa bude v Nitre v nedeľu 14. februára konať v Kostole sv. Ladislava - Piaristi slávnostná svätá omša (bez účasti verejnosti). Priamy prenos sa uskutoční od 11.00 hod prostredníctvom TV LUX.