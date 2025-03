Od začiatku budovania krajanskej komunity v Kirgizsku ubehlo 100 rokov

Bratislava 29. marca (TASR) - Slovensko i krajanská komunita si v sobotu pripomína 100. výročie odchodu prvého transportu družstva Interhelpo zo Žiliny do vtedajšieho Sovietskeho zväzu. „Táto udalosť predstavuje začiatok slovenskej krajanskej prítomnosti v Kirgizsku, ktorá pretrváva dodnes,“ pripomenul Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).



Predsedníčka úradu Dagmar Repčeková poukázala na to, že v rokoch 1925 - 1932 odišlo v rámci Interhelpa z Československa 1078 osôb, z toho 380 Slovákov. „Sté výročie Interhelpa je pripomenutím toho, že slovenská prítomnosť a slovenský príbeh majú miesto aj tam, kde by sme ich možno nečakali. Slováci, ktorí sa pred sto rokmi vybrali do Strednej Ázie, zanechali v Kirgizsku nielen konkrétne diela, ale aj trvalú krajanskú stopu,“ upozornila.



Pripomenula, že časť z tých, ktorí odišli s cieľom prispieť k budovaniu priemyselnej infraštruktúry a hospodárskeho zázemia v Strednej Ázii, v dnešnom Kirgizsku aj ostali. V krajine sa usadili a ich potomkovia tam žijú dodnes, hoci nie v koncentrovanej komunite. „Ich potomkov si dnes vážime ako súčasť rozmanitej komunity Slovákov žijúcich mimo Slovenska,“ uviedla Repčeková s tým, že pripomenutie si tejto udalosti je dôležitým príspevkom k uchovávaniu pamäti na krajanskú prítomnosť Slovákov vo svete.



V predvečer jubilejného výročia sa v piatok (28. 3.) v Žiline uskutočnilo spomienkové podujatie aj za účasti predstaviteľov Kirgizskej republiky.