SMUTNÁ ŠTATISTIKA: Od januára evidujú tisíce nehôd a desiatky mŕtvych
Polícia zároveň opätovne apeluje na motocyklistov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, jazdili primeranou rýchlosťou a rešpektovali svoje limity.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Od začiatku roka zaevidovala polícia na slovenských cestách 4603 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast o 292 nehôd. Pri nehodách zahynulo 87 ľudí, medzi obeťami bolo osem motocyklistov a štyria cyklisti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
K smrteľným nehodám došlo aj počas uplynulého týždňa, keď o život prišli dvaja motocyklisti a jeden cyklista. K jednej z tragických udalostí došlo v obci Papradno (okres Považská Bystrica), kde 67-ročný cyklista na e-bicykli zišiel mimo komunikácie a po páde narazil hlavou do obrubníka. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Ďalšia tragická nehoda sa stala pri obci Veľká Čausa (okres Prievidza). Podľa doterajších zistení motocyklista pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy pri prejazde zákrutou, prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s oproti idúcim autom. Nehoda si vyžiadala život 35-ročného motocyklistu a jeho 36-ročného spolujazdca.
Polícia v tejto súvislosti podotýka, že práve motocyklisti a cyklisti patria medzi skupinu zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Na rozdiel od vodičov áut ich nechráni karoséria vozidla a aj zdanlivo menšia nehoda môže mať tragické následky. Opakovane preto upozorňuje na potrebu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, primeranej rýchlosti jazdy a používania ochranných prvkov.
Policajný zbor sa aj tento rok zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol „2Wheelers“, ktorá prebieha od pondelka do 7. júna. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť motocyklistov či cyklistov a upozorniť na najčastejšie príčiny dopravných nehôd.
Polícia zároveň opätovne apeluje na motocyklistov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, jazdili primeranou rýchlosťou a rešpektovali svoje limity. Cyklistom odporúča používať ochrannú prilbu a dbať na svoju viditeľnosť.
