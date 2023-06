Od začiatku roka obvinili 94 osôb z trestného činu prevádzačstva

Bratislava 16. júna (TASR) - Od začiatku roka do polovice júna obvinila polícia 94 osôb zo spáchania trestného činu prevádzačstva. Na Slovensko sa cez maďarské hranice chcelo neoprávnene dostať vyše 8600 cudzincov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



"Väčšinu, 92 percent zachytených nelegálnych migrantov tvoria štátni príslušníci Sýrie, ktorých v zmysle platnej európskej legislatívy nemožno vyhostiť, pretože v ich domovskej krajine sú vojnové konflikty," upozornila.



Trasa nelegálnych migrantov smeruje cez Maďarsko zväčša z územia Srbska, v menšej miere z územia Rumunska, cez Slovensko do cieľových krajín, ktorými sú hlavne Nemecko, Rakúsko či Holandsko. "Cudzinci u nás nežiadajú o azyl, odmietajú zostať na území Slovenska a snažia sa dostať do krajín západnej Európy," dodala Bárdyová.



Pripomenula, že na slovensko-maďarských hraniciach posilnili monitoring, okrem spoločných maďarsko-slovenských hliadok pomáhajú na južnej hranici aj policajti z iných krajov SR.