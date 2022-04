Od začiatku vojny na Ukrajine vzrástol záujem o strelnice aj zbrane

Bratislava 4. apríla (TASR) – Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine slovenské strelnice a obchody so zbraňami zaznamenali vysoký nárast záujmu civilného obyvateľstva o ich návštevu, ako aj o kurzy prípravy na zbrojný preukaz. Narástol aj počet kupovaných zbraní, streliva, obranných prostriedkov a aj nepriestrelných viest. TASR to potvrdili viacerí majitelia strelníc a obchodov so zbraňami.



"Od konfliktu sme zaznamenali zvýšený záujem o návštevu strelnice zo strany držiteľov aj od nedržiteľov zbrojných preukazov. Predtým bola bežná vyťaženosť 60 percent, teraz je 90 percent. Zvýšil sa aj záujem o kurzy prípravy na zbrojný preukaz - odhadom o 150 percent," uviedol pre TASR spolumajiteľ strelnice Hunter Club Miroslav Chrenko.



Ako priblížil, zaznamenali tiež výrazný nárast predaja streliva v priemere o 150 percent, napriek nedostatku niektorých kalibrov a zvýšenej cene. "Veľký dopyt je aj po nepriestrelných vestách u civilných osôb. Doteraz bol záujem výlučne zo strany pracovníkov SBS a štátnych zložiek," dodal Chrenko.



Rovnaký trend TASR potvrdil odborník na zbrane Lukáš Hrnčiarik z predajne Hermes. "Akonáhle začal konflikt na Ukrajine, pocítili sme väčší nárast predaja oproti predošlým rokom, keďže minulý rok bol covidový. Zaznamenali sme napríklad nárast predaja zbraní o 40 percent. Bolo to spôsobené viacerými faktormi, nielen vojnou," povedal Hrnčiarik.



Spôsobili to podľa neho tri faktory. Od februára vstúpila do platnosti novela zákona o zbraniach a strelive. "Ľudia na poslednú chvíľu začali kupovať to, čo stále odkladali a nechávali na neskôr. Takže už nemali na výber a museli to riešiť rýchlo," vysvetlil Hrnčiarik.



Druhým faktorom je podľa neho práve konflikt na Ukrajine. "Záujemcovia si uvedomili, že si nákup nemôžu nechávať na poslednú chvíľu. To, čo si chceli kúpiť dlhodobo, si prišli kúpiť čím skôr. Tretí faktor je najdôležitejší a to, že výrobky nie sú dodávané z výroby zo dňa na deň. Čaká sa na výrobu. Tým, že USA kupuje zbrane a strelivo už druhý rok z Európy, je nedostatok tohto materiálu. Ľudia si všimli, že začínajú ubúdať veci a nenaskladňujú sa, lebo nie je čo naskladniť. To prebudilo paniku a začali rýchlo kupovať."



Skonštatoval, že vojna má za následok aj zvýšený záujem o strelecké kurzy. "Sme tomu veľmi radi, pretože sa ľudia začínajú viac venovať streľbe a zaobchádzaniu so zbraňami. Z hľadiska bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou je to pozitívne," dodal Hrnčiarik.