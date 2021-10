Nesúhlasíme so súdnou mapou, odkazujú spred rezortu odborári Kolíkovej

Bratislava 7. októbra (TASR) – Odborári prišli vo štvrtok predpoludním vyjadriť pred sídlo Ministerstva spravodlivosti (MS) SR svoj nesúhlas s návrhom novej súdnej mapy. Členovia Základnej organizácie Odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde (KS) v Bratislave požadujú zachovanie súčasného stavu, odmietajú rušenie súdov.



"Zvýšené náklady spojené s vami navrhovanou reformou justície budú znamenať zhoršenie životnej úrovne rodín zamestnancov, čo bude mať za následok ich odchod zo súdov," odkázali odborári ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Žiadajú ju, aby zachovala súčasné súdy a pracoviská súdov. Desiatky zhromaždených prišli s transparentmi "stop súdnej mape" či "dosť bolo ignorácie".



Pred budovou sa zhromaždili v čase rozporového konania k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape, ktoré boli vznesené odborármi. "MS SR pri príprave súdnej mapy nezohľadnilo sociálne aspekty a požiadavky zamestnancov justície, ktorých pracovného a súkromného života sa nové usporiadanie súdov citeľne dotkne,“ uviedli v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Odborári kritizujú, že rezort spravodlivosti stanovil termín rozporového konania krátko po skončení pripomienkovania. "Predkladateľ návrhov zákonov v extrémne krátkom čase 59 hodín po skončení pripomienkového konania, v rámci ktorého sa nemohol zodpovedne a reálne oboznámiť s obsahom pripomienok a starostlivo ich vyhodnotiť, stanovil termín rozporového konania," dodal hovorca.



Pre justičných zamestnancov, ktorých by sa dotkla reorganizácia súdov a museli by cestovať, navrhuje podľa odborárov ministerstvo kompenzácie vo výške 100 eur mesačne v trvaní jedného roka. "Rozchádzame sa vo výške kompenzácie a v dĺžke jej trvania," povedala predsedníčka Odborového zväzu justície Ingrid Vrkočová po štvrtkovom rozporovom konaní na pôde ministerstva. Tvrdí, že výška kompenzácie by mala zohľadňovať reálne náklady na cestovanie počas najmenej piatich rokov.



Pripomienkové konanie k návrhom novej súdnej mapy skončilo v pondelok 4. októbra. Dovedna bolo v súvislosti so štyrmi zákonmi upravujúcimi obvody a sídla krajských i okresných súdov a tiež vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach vznesených 376 pripomienok. Z toho 240 zásadných. Zákon o zriadení správnych súdov možno pripomienkovať do 15. októbra.