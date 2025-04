Odborári na Najvyššom súde vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Bratislava 7. apríla (TASR) - Základná organizácia Odborového združenia justície (OZJ) pri Kancelárii Najvyššieho súdu (NS) SR vyhlásila v stredu 2. apríla štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je zamietnutie žiadosti ministerstva financií o povolenie prekročenia limitu výdavkov s cieľom stabilizácie personálnej situácie v Kancelárii NS SR. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Predbežne bude trvať do konca mája.



„Príslušný zámer stabilizácie súdov vychádza z textácie ministerstvom spravodlivosti predloženého materiálu LP/2024/308 do pripomienkového konania a príslušnej predkladacej správy k uzneseniam vlády SR, kde Ministerstvo spravodlivosti SR na vláde zastupuje súdnictvo ako celok (nielen súdy v rámci rozpočtovej kapitoly MS SR), keďže predseda NS SR nie je súčasťou vlády,“ zdôraznila Važanová s odvolaním sa na text koncepčného materiálu Zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov.



Ministerstvo spravodlivosti podľa hovorkyne malo do uznesenia vlády zahrnúť aj body vzťahujúce sa na úpravu rozpočtu NS SR a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Ministerstvo financií na základe nich malo dostať povinnosť navýšiť limit rozpočtových kapitol inštitúcií.



Ako Važanová upozornila, súdy nižších stupňov od 1. januára 2025 personálnu situáciu stabilizovali, no NS SR nie. „Uvedené skutočnosti majú za následok nastolenie stavu nekorešpondujúceho s požiadavkou finančného ohodnotenia odzrkadľujúceho hierarchiu súdov v SR, s ktorou súvisia aj nároky na kvalifikáciu a odbornosť personálneho substrátu inštitúcie,“ dodala.