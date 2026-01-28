< sekcia Slovensko
Záchranárski odborári upozorňujú, že reforma ZZS znovu vytvára napätie
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Reforma záchrannej zdravotnej služby (ZZS) znovu vytvára napätie kvôli kombinácii ľudského faktora, ignorovaniu spätnej väzy a zlej implementácii, chýbajúcemu pochopeniu komplexnosti problému, zanedbanej komunikácii a chýbajúcej sebareflexii pri práci. TASR o tom informovala Základná odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave.
„Záchranná zdravotná služba tvorí základný článok integrovaného záchranného systému a jej cieľom je maximalizovať šancu na prežitie a následné uzdravenie pacienta. Prioritou je rýchly zásah pri kritických stavoch, stabilizácia, rýchly bezpečný a odborný transport a dostupnosť, zabezpečenie pomoci 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pre každého občana prostredníctvom tiesňových liniek 155 alebo 112,“ ozrejmili záchranárski odborári.
Vysvetľujú, že ZZS je riadená prostredníctvom operačného strediska, ktoré udeľuje jednotlivým posádkam pokyn na zásah. Neznalosť systému, neúcta, nedostatok uznania a rešpektu k práci záchranárov, ignorovanie odborných autorít a pravidiel, môže podľa odborárov viesť k strate dôvery zo strany záchranárov.
„Ak záchranárom nedáte žiadny priestor na spätnú väzbu, riskujete výrazný pokles ich motivácie, narušenie dôvery voči riadeniu a vznik konfliktov, čo následne znižuje celkový výkon a zvyšuje fluktuáciu. Nemožnosť komunikovať zvyšuje záťaž a vedie k rýchlejšiemu vyhoreniu, chýba korekčný mechanizmus, čo v konečnom dôsledku znižuje kvalitu,“ varujú odborári.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby, ktorý minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil v utorok (27. 1.). Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.
Minister zdravotníctva už v auguste 2025 pripustil, že systém ZZS si vyžaduje zmeny. Predchádzala tomu vlna kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktorý vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
„Záchranná zdravotná služba tvorí základný článok integrovaného záchranného systému a jej cieľom je maximalizovať šancu na prežitie a následné uzdravenie pacienta. Prioritou je rýchly zásah pri kritických stavoch, stabilizácia, rýchly bezpečný a odborný transport a dostupnosť, zabezpečenie pomoci 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pre každého občana prostredníctvom tiesňových liniek 155 alebo 112,“ ozrejmili záchranárski odborári.
Vysvetľujú, že ZZS je riadená prostredníctvom operačného strediska, ktoré udeľuje jednotlivým posádkam pokyn na zásah. Neznalosť systému, neúcta, nedostatok uznania a rešpektu k práci záchranárov, ignorovanie odborných autorít a pravidiel, môže podľa odborárov viesť k strate dôvery zo strany záchranárov.
„Ak záchranárom nedáte žiadny priestor na spätnú väzbu, riskujete výrazný pokles ich motivácie, narušenie dôvery voči riadeniu a vznik konfliktov, čo následne znižuje celkový výkon a zvyšuje fluktuáciu. Nemožnosť komunikovať zvyšuje záťaž a vedie k rýchlejšiemu vyhoreniu, chýba korekčný mechanizmus, čo v konečnom dôsledku znižuje kvalitu,“ varujú odborári.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby, ktorý minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil v utorok (27. 1.). Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.
Minister zdravotníctva už v auguste 2025 pripustil, že systém ZZS si vyžaduje zmeny. Predchádzala tomu vlna kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktorý vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.