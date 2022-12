Odborári z OZ KOVO podporujú novelu Zákonníka práce o tzv. príplatkoch

Vysoké Tatry 6. decembra (TASR) - Rada Odborového zväzu (OZ) KOVO považuje aktuálnu sociálno-ekonomickú situáciu občanov Slovenska za alarmujúcu a neudržateľnú. V tejto súvislosti podporuje v súčasnosti prerokovávanú novelu Zákonníka práce, ktorou sa navrhuje opätovné naviazanie tzv. príplatkov. Uvádza sa to v stanovisku rady po skončení jej tohtotýždňového zasadnutia vo Vysokých Tatrách, ktoré médiám zaslala Anita Fáková z odboru komunikácie s verejnosťou a médiami OZ KOVO.



"Dvojciferná inflácia a rastúce ceny energií spôsobujú, že mnohé domácnosti strácajú schopnosť platiť za viaceré tovary a služby. Predikcie rastu cenovej hladiny v SR na budúci rok pritom nesľubujú stabilizáciu situácie, naopak, inflácia by mala medziročne ešte vzrásť. Stále väčšia časť obyvateľstva sa posúva smerom k hranici chudoby a rastie aj počet zamestnancov, seniorov či sociálne znevýhodnených skupín, ktorí sa pod túto hranicu už dostali," upozorňujú odborári a dodávajú, že príjmová úroveň Slovákov pritom patrí k najnižším v krajinách Európskej únie (EÚ). Priemerná hrubá mzda v SR je podľa nich v parite kúpnej sily vôbec najnižšia v EÚ.



OZ KOVO preto žiada vládu SR a poslancov Národnej rady (NR) SR, aby pri prijímaní svojich rozhodnutí a návrhov opatrení zabezpečili sociálno-ekonomickú stabilitu a podmienky rastu príjmov všetkých zamestnancov. "Jedným z týchto návrhov je spomínaná novela Zákonníka práce, ktorou sa navrhuje opätovné naviazanie mzdových zvýhodnení za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a v sťaženom prostredí na aktuálne stanovenú výšku minimálnej mzdy. Jej schválenie by znamenalo pre zamestnancov pracujúcich v sťažených a neštandardných podmienkach zvýšenie ich miezd o stovky eur ročne a aspoň čiastočnú kompenzáciu za takýto typ práce, ako aj pravidelnú valorizáciu týchto príplatkov," uvádzajú odborári.



Upozorňujú, že podľa verejne dostupných dát je Slovensko v rámci EÚ krajinou s najvyšším podielom nočnej práce na úrovni 12,6 percenta, vysokým podielom práce vykonávanej v nedeľu presahujúcim 12 percent, ako aj s vysokým podielom zamestnancov pracujúcich na zmeny, ktorých je viac ako 25 percent. "Tieto pracovné podmienky majú preukázateľne negatívny dosah na zdravie a organizmus týchto zamestnancov," uvádza OZ KOVO, zastupujúci 150.000 zamestnancov pracujúcich hlavne v priemysle. Zväz apeluje na poslancov NR SR, aby podporili návrh novely a pomohli tak slovenským zamestnancom zmierniť negatívne dosahy vysokej inflácie i pracovného nasadenia v neštandardných pracovných podmienkach.