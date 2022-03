Odborári žiadajú o okamžité dofinancovať zdravotníctva

Bratislava 18. marca (TASR) - Zdravotnícki odborári opakovane vyzývajú vládu na okamžité dofinancovanie zdravotníctva. Žiadajú tiež riešenie kritického nedostatku odborníkov v sektore. O vyhlásení štrajkovej pohotovosti sa neuvažuje, keďže odborári nie sú v spore so zamestnávateľmi. Pre TASR to potvrdil predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) Anton Szalay.



"Situácia je vážna, kritická a môže prísť ku kolapsu systému aj tým, že v týchto týždňoch prichádzajú na Slovensko utečenci z Ukrajiny, mnohí z nich si vyžadujú zdravotnú starostlivosť, čo zvyšuje nároky na zamestnancov v zdravotníctve," skonštatovali po štvrtkovom (17. 3.) rokovaní delegáti celoslovenskej Konferencie zástupcov základných organizácií SOZ ZaSS.



Žiadajú štát o zvýšenie platieb za štátnych poistencov minimálne na úroveň päť percent z vymeriavacieho základu, tiež lepšie odmeňovanie zdravotníkov. Požadujú aj uvoľnenie financií, o ktoré sa vlani znížil rozpočet pre zdravotníctvo, rovnako využitie finančnej rezervy v tohtoročnom štátnom rozpočte, uviedli.



Rezort zdravotníctva podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej pravidelne komunikuje so zástupcami rezortu financií a hľadajú riešenia, ako nájsť konsenzus.



Na potrebe dofinancovania zdravotníctva sa zhodujú štátne aj neštátne nemocnice, rovnako aj ambulantní lekári. Ak sa tak nestane, 60 z 80 malých a stredných nemocníc chce vypovedať zmluvy všetkým trom zdravotným poisťovniam. Vypovedaním zmlúv štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni hrozí aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a ambulantní lekári združení v Zdravite.



V tejto súvislosti ZAP, Asociácia súkromných lekárov SR, Asociácia nemocníc Slovenska, Zdravita aj Slovenská lekárska komora žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR o vydanie jasného usmernenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako v nezmluvnom vzťahu pristupovať k pacientom VšZP.