Odborníci a aktivisti vyzývajú na kroky k podpore LGBTI+ menšiny v SR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Po vražde dvoch mladých ľudí z nenávisti voči LGBTI+ menšine treba prijať okamžité kroky na lepšiu ochranu tejto komunity na Slovensku. Vyzývajú na to odborníci a aktivisti v oblasti menšinových práv, ktorí svoje požiadavky vláde a parlamentu sformulovali do verejnej výzvy. Iniciátorom dokumentu je Inštitút Mateja Bela. Vraždu odsúdili vo vyhlásení aj predstavitelia národnostných, etnických, jazykových a náboženských menšín.



Parlament má podľa autorov výzvy stiahnuť predložený návrh legislatívy z dielne nezaradených poslancov Štefana a Filipa Kuffu, "ktorí prevzali nápad od Viktora Orbána na zneužitie pojmu ochrany detí na pokus o okresanie práv LGBTI+ menšiny". Poslanci by mali podľa aktivistov bez ďalšieho meškania obsadiť pozíciu verejného ochrancu práv, "keďže práve on môže výrazne prispieť k lepšej ochrane pred diskrimináciou". Vláda SR aj parlament majú prijať kroky na zrovnoprávnenie menšín na Slovensku s dôrazom na LGBTI+ komunitu vrátane zavedenia inštitútu partnerského spolužitia pre všetky osoby. Dokument zároveň vyzýva politické elity, aby sa vyhýbali ďalšej polarizácii verejnosti prostredníctvom netolerantnej rétoriky voči menšinám.



"Silné vyhlásenia v hodinách po vražde sú dôležité, ale sami o sebe nestačia. Signatármi výzvy sú ľudia, ktorí aj doteraz varovali verejnosť, čo môže spôsobiť podnecovanie napätia medzi občanmi," povedal v stanovisku prezident Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz.



Okrem vyhlásenia z dielne Inštitútu Mateja Bela vyzývajú na konanie i predstavitelia menšín. "Slovensko musí byť vlasťou všetkých, ktorí sa v ňom rozhodli žiť, musí byť spoločenstvom rovnocenných a rovnoprávnych občanov. Ich špecifická kultúra, vierovyznanie, svetonázor, sexuálna orientácia či jazyky, ktorými hovoria, totiž žiadneho z nich zo spoločnosti nevylučuje," skonštatovali autori vyhlásenia, ktorí zároveň vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým obetí a celej LGBTI+ komunite. Pod stanovisko sa okrem jednotlivcov podpísal aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Slovenský zväz posunkujúcich, eduRoma a ďalšie inštitúcie zastupujúce rómsku komunitu, ako aj Divadlo Thália Színház, Jókaiho divadlo v Komárne či Tanečné divadlo Ifjú Szivek.



V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.