Odborníci apelujú na prevenciu rakoviny prsníka
Za alarmujúci považujú fakt, že len okolo 29 percent žien vo veku 50 až 69 rokov absolvuje mamografický skríning.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Odborníci apelujú na prevenciu rakoviny prsníka. Ide o najčastejšie nádorové ochorenie u žien, ktoré tvorí vyše pätinu všetkých ženských onkologických diagnóz. Každoročne pribudne na Slovensku približne 3500 nových prípadov a zomrie približne 1000 žien. TASR o tom informovali z občianskeho združenia Nie rakovine s tým, že október je mesiacom povedomia o tomto ochorení.
Za alarmujúci považujú fakt, že len okolo 29 percent žien vo veku 50 až 69 rokov absolvuje mamografický skríning. „Európsky priemer podľa OECD je až 57 percent. V niektorých krajinách ako napríklad Dánsko, Fínsko, či Švédsko je to až vyše 80 percent žien,“ doplnili. Zároveň poukázali na významný nárast ochorenia u žien vo veku 35 až 39 rokov.
Ako pripomenuli, najväčšiu šancu na vyliečenie majú ženy, u ktorých sa ochorenie zachytí včas. Slovenské dáta potvrdzujú, že skríningový vek je od 45 rokov. „V Národnom onkologickom inštitúte (NOI) zbierame dáta už piaty rok a tie jednoznačne ukazujú, že najvyšší záchyt je práve vo vekovom rozmedzí od 45 do 75 rokov - až 70 percent karcinómov,“ uviedla riaditeľka NOI Jana Trautenberger Ricová. U žien do 45 rokov je to podľa nej 12 percent a nad 75 rokov 18 percent.
