Odborníci: Bez systémových zmien budú generické lieky menej dostupné

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny s najprísnejšou cenovou reguláciou liekov v Európe, čo výrazne ovplyvňuje ich dostupnosť. Hoci generické a biosimilárne lieky zohrávajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní prístupu k liečbe, ich využívanie na Slovensku dlhodobo zaostáva za európskym priemerom. Upozornili na to odborníci na utorkovej tlačovej konferencii. Bez systémových zmien podľa nich hrozí ďalší pokles dostupnosti týchto liekov a ohrozenie udržateľnosti systému.



„Od roku 2021, napriek neustálemu rastu v objeme, penetrácia v hodnote biosimilárnych liekov na Slovensku klesá,“ uviedol Martin Černý z IQVIA. Ako dodal, zvyšovanie ich využívania je kľúčové pre lepšiu dostupnosť liečby, stabilitu trhu a verejné financie.



K problémom patrí podľa odborníkov aj nadmerná regulácia cien, keďže slovenský systém neumožňuje zvyšovanie cien ani v prípade, že sú nižšie než priemer troch najnižších cien v EÚ. „Priemerná cena zavedených generických liekov v SR na úrovni DOT (Day of Treatment) sa za posledných päť rokov, aj napriek inflačným tlakom, výrazne nemenila. Rast doplatkov a konečnej ceny generických liekov na Slovensku v období 2020 - 2023 bol pomalší ako rast indexu spotrebiteľských cien,“ doplnil Černý. Efekt nižšej atraktivity nášho relatívne malého trhu pre dodávateľov liekov podľa jeho slov ešte umocňuje aj fakt, že Slovensko je často referenčnou krajinou pre určovanie cien v ostatných krajinách EÚ.



Dostupnosť liekov môže ďalej ohroziť pripravovaná európska smernica o čistení komunálnych vôd, upozornili odborníci. „Výrobcovia generických liekov budú musieť odvádzať poplatky z predaja svojich liekov v jednotlivých krajinách EÚ na financovanie investícií do infraštruktúry a prevádzkových nákladov vodárenského sektora. Výška poplatkov sa bude určovať na základe objemu vydaných liekov v každej členskej krajine EÚ, keďže väčšina farmaceutických rezíduí v odpadových vodách pochádza zo spotreby pacientmi a nie z výrobných zariadení,“ uviedla Terézia Szádocka z asociácie GENAS. Zdôraznila, že tento prístup je nespravodlivý, keďže výrobcovia nemajú kontrolu nad tým, koľko zvyškov sa do vôd dostane.



Odborníci preto vyzývajú na systémové zmeny. Navrhujú prehodnotenie systému externého referencovania cien, zavedenie nástrojov na zvýšenie využívania generických a biosimilárnych liekov a revíziu emergentného systému, ktorý zabezpečuje mimoriadne objednávky liekov.