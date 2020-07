Odborníci budú diskutovať, či očkovanie proti COVID-19 bude povinné

Bratislava 30. júla (TASR) – Odborníci budú diskutovať o tom, či očkovanie proti novému koronavírusu bude povinné alebo odporúčané. Prehodnotia parametre vakcíny, jej profil aj reakcie na vakcínu v populácii. Na sociálnej sieti to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Prvoradá je účinnosť aj bezpečnosť vrátane dôkladného vyhodnotenia účinkov vakcíny. Až následne odborníci pripravia odporúčanie na vakcináciu, a to formou štandardného postupu a zadefinujú tak stratégiu pre celé územie Slovenskej republiky, zdôraznil rezort.



Poukázal tiež na to, že ako členský štát Európskej únie sa Slovensko zapojilo do spoločnej iniciatívy Európskej komisie na obstarávanie a získavanie vakcín pre našich občanov v súvislosti s novým koronavírusom. S týmto cieľom bol zriadený výbor Európskej komisie pre spoločné obstarávanie vakcín. "V rámci predbežných prvých požiadaviek na predobjednávanie vakcín sme požiadali o tri milióny vakcín," pripomenulo.



Keďže existujú aj ďalšie vakcinačné iniciatívy krajín, napríklad aliancie krajín Nemecka, Francúzska, Holandska a Talianska, MZ SR v rámci záujmu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov Slovenska začalo v tejto oblasti s príslušnými zahraničnými partnermi komunikovať.