Odborníci budú na konferencii diskutovať o humanitárnych výzvach

Bratislava 8. novembra (TASR) - Takmer 200 odborníkov z 20 krajín bude v stredu v Bratislave na medzinárodnej konferencii Ambrela Development Forum 2023 diskutovať o aktuálnych humanitárnych výzvach. TASR o tom informovala platforma rozvojových organizácií Ambrela, ktorá konferenciu organizuje.



Experti na rozvoj budú v ôsmich panelových diskusiách analyzovať dosahy prebiehajúcich kríz na oblasti Európy aj mimo nej a zároveň hľadať riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu.



"Ruská invázia na Ukrajinu z februára 2022 a následná humanitárna kríza rozprúdili v odborných kruhoch diskusiu o medzerách vo financovaní, v efektívnosti či princípoch humanitárnej akcie. Ako v oblasti humanitárnej pomoci, tak aj v oblasti rozvojovej spolupráce zohráva aktuálne významnú úlohu téma povojnovej obnovy Ukrajiny. To prirodzene vyvoláva otázky o úrovni zapojenia občianskej spoločnosti z krajín strednej a východnej Európy do tohto procesu," ozrejmila platforma.



Podotkla, že hoci čísla oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) dosahujú v Európskej únii rekordné úrovne, dáta sú nafúknuté o pomoc utečencom a nemali by sa preto vykazovať ako humanitárna pomoc. "Krízy na Ukrajine a v Subsaharskej Afrike, ako aj ďalšie prebiehajúce humanitárne výzvy v globálne prepojenom svete iba podčiarkujú naliehavú potrebu prehodnotiť budúcnosť systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. V tomto kontexte sa rok 2024 javí ako prelomový," dodal Daniel Kaba z platformy.



Konferenciu organizuje Ambrela v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Európskou komisiou, Univerzitou Komenského v Bratislave a pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.