Odborníci diskutovali o inováciách vo vzdelávaní

Bratislava 12. decembra (TASR) - Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ústredných predmetových komisií Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) diskutovali o návrhu systematického modelu inovácií kurikúl, teda vzdelávacích štandardov, učebných plánov a osnov.



"V roku 2019 ŠPÚ vytvoril inventár schválenej pedagogickej dokumentácie od roku 2008 po súčasnosť," uviedol riaditeľ ústavu Ľudovít Hajduk. Na základe analýz štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a analýz domácich a zahraničných výskumov od roku 2008 bola podľa neho pripravená analýza so zdôraznenými silnými i slabými stránkami, pozitívami i rizikami v kontexte štátnych vzdelávacích programov a rámcových učebných plánov.



Odborníci hovorili o návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, na ktorom pracuje ŠPÚ od januára. Jeho návrh schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS) v roku 2018. Ukončenie procesu je naplánované v roku 2025. Hajduk pri okrúhlom stole podčiarkol dôležitosť tvorby a obnovy kurikulárnych dokumentov a stručne zhrnul doterajšiu prácu zamestnancov inštitúcie na tomto projekte.



Hlavné tézy návrhu projektu predstavila jeho hlavná koordinátorka pre odborné aktivity Anna Butašová. Prvé roky realizácie modelu sú zamerané na analýzu súčasného stavu. Butašová takisto ozrejmila, ako by sa mali v ďalšom období upravovať a vypracovávať štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy.



Výskumná a vývojová zamestnankyňa Iris Domancová predstavila model z aspektu výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním.



Hlavným cieľom systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie je podľa odborníkov komplexne vymedziť koncepciu, ciele, obsah a rozsah vzdelávania podľa aktuálnych spoločenských potrieb. Prihliada pritom aj na požiadavky OECD v Agende 2030.