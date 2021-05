ODBORNÍCI: Hypertenzia môže ohrozovať milióny dva Slovákov

Bratislava 17. mája (TASR) – Hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, môže v súčasnosti ohrozovať až dva milióny Slovákov. Bežne ho nesprevádzajú žiadne výrazné príznaky, a tak môže nepozorovane škodiť celé roky. Napriek tomu existujú určité prejavy, ktoré možno za príznaky považovať. Zároveň patrí medzi najčastejšie dôvody hospitalizácií (vyše 15 percent) a úmrtí (vyše 48 percent). Pri príležitosti Svetového dňa hypertenzie, ktorý si spoločnosť pripomína v pondelok, na to poukázalo občianske združenie (OZ) Únia pre zdravšie srdce.



Odborníci upozorňujú, že ochorenie celkovo postihuje dvoch až troch z piatich mužov alebo žien. V súčasnosti sa vyskytuje aj u dospievajúcej mládeže. Problémom podľa lekárov je, že najmä mladí ľudia nepoznajú príznaky zvýšeného krvného tlaku, zanedbávajú ich a pripisujú ich stresu alebo iným diagnózam. V počiatkoch choroby ide napríklad o poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka, o bezdôvodnú únavu alebo krvácanie z nosa. V prípade pokročilejšieho štádia hypertenzie ide o vážnejšie príznaky poškodenia iných orgánov, napríklad srdca, pľúc či poruchy zraku alebo obličiek.



Jediným spôsobom, ako sa dozvedieť, či niekto hypertenziou trpí, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Krvný tlak sa môže merať v ambulancii lekára, v domácom prostredí alebo pomocou 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi. Dôležité podľa odborníkov je, aby sa v každom prostredí meral správnym postupom. Ideálny krvný tlak má hodnotu 120/80 mm Hg.



Zvýšené riziko vysokého krvného tlaku hrozí po 45. roku života. U pacientov nad 60 rokov sa hypertenzia vyskytuje takmer v polovici tejto populácie. Svoju úlohu zohráva aj genetika. Riziko je vyššie u osôb, ktorých príbuzní trpia hypertenziou alebo inými kardiovaskulárnymi ochoreniami.



Ovplyvniť toto ochorenie možno zlepšením životného štýlu. Nepriateľmi vysokého krvného tlaku sú fajčenie, alkohol, nadmerné solenie, nevhodné zloženie stravy, nadmerný stres aj telesná nečinnosť.



Na toto tiché a nenápadné ochorenie upozorňuje Svetový deň gauča. Kampaň Môj gauč na rovnomennej stránke od začiatku apríla uverejňovala na sociálnej sieti zábavné videá, fotografie a texty. V pondelok o 20.00 h organizuje podujatie, na ktorom sa podieľajú viaceré známe tváre a odborníci, napríklad všeobecná lekárka pre dospelých Jana Bendová, Eva Goncalvesová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ale speváčka Celeste Buckingham aj so svojím otcom kardiológom Thomasom Buckinghamom.



Hlavnou myšlienkou je vyzvať širokú verejnosť, aby si počas nasledujúcich dní správne monitorovala svoj tlak krvi a následne tieto zistené údaje riešila so svojím obvodným lekárom.