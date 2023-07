Odborníci: Kliešťovou encefalitídou sa možno nakaziť aj v zahraničí

Bratislava 12. júla (TASR) - Kliešťová encefalitída nie je rizikom iba na Slovensku, možno sa ňou nakaziť aj v zahraničí. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je očkovanie. Upozornila na to epidemiologička Jana Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



"Kliešťovou encefalitídou je možné nakaziť sa v rizikových oblastiach Európy a Ázie. Prípady kliešťovej encefalitídy eviduje vyše 20 európskych krajín, pričom najvyššia chorobnosť býva hlásená z Litvy, Slovinska a Českej republiky," priblížila.



Najvyšší počet prípadov každoročne hlási Česko. "Najrizikovejšie oblasti sú najmä v Juhočeskom kraji, Vysočine, Pardubickom a Zlínskom kraji," informovala Kerlik. Medzi rizikové oblasti podľa nej patrí aj Rakúsko. "Avšak chorobnosť tam má klesajúci trend pre vysokú zaočkovanosť rakúskej populácie," doplnila.



V posledných rokoch sa podľa nej rizikové oblasti kliešťovej encefalitídy presúvajú do severnejších častí aj vyšších nadmorských výšok. "Pravdepodobnou príčinou sú klimatické zmeny," podotkla. Poukázala na to, že prvé prípady nedávno zaznamenali Holandsko, Belgicko a Spojené kráľovstvo.



Najúčinnejšou prevenciou proti kliešťovej encefalitíde je podľa odborníkov očkovanie. Čiastočne ho hradia zdravotné poisťovne. "Zaočkovať sa je možné počas celého roka, aj keď najvhodnejšie je to počas zimných mesiacov, teda pred začiatkom aktivity kliešťov. V lete je možné použiť zrýchlenú schému očkovania, pri ktorej plná ochrana organizmu pred vírusom kliešťovej encefalitídy nastáva štyri týždne od podania prvej dávky očkovacej látky," povedala epidemiologička.



Kliešťová encefalitída je akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Okrem infikovaných kliešťov sa môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka. Dlhodobé následky ochorenia môžu byť rôzneho charakteru - bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie, v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím.