Odborníci: Letecká doprava je najmenej udržateľný spôsob dopravy
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Letecká doprava je z hľadiska životného prostredia najmenej udržateľný spôsob dopravy. Spomedzi rôznych druhov dopravy produkuje najviac emisií skleníkových plynov a tak zhoršuje klimatickú krízu. Skonštatovala to Klimatická koalícia v reakcii na spustenie leteckej linky medzi Bratislavou a Košicami.
„Kým väčšina obyvateľov Slovenska márne čaká na systematickú podporu vlakovej a autobusovej dopravy, vláda rozhadzuje peniaze na leteckú linku, ktorá poslúži pár ľuďom,“ myslia si environmentalisti. Ivana Nemethová z organizácie Znepokojené matky tvrdí, že iné európske krajiny ako Francúzsko, Nemecko či Rakúsko vnútroštátne lety obmedzujú, zavádzajú poplatky a podporujú železničnú dopravu ako ekologickejšiu alternatívu. „My ideme opačne a ešte sa na to skladáme zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie dopadajúcej na sociálne slabšie skupiny. Vlaky by mali byť základným pilierom verejnej dopravy, ktorá má pomôcť znížiť ľuďom výdavky za pohonné hmoty, zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižovať emisie skleníkových plynov,“ uviedla.
Tento krok je podľa Klimatickej koalície jednou z ďalších ukážok, že slovenská vláda neberie problém klimatickej zmeny vážne. Pripomína, že z EÚ plynú na Slovensko možnosti financovania udržateľnej dopravy, taktiež existujú riešenia na skvalitnenie dopravy pre ľudí.
Na podobné vzdialenosti, ako je Bratislava-Košice, je podľa Dana Kollára z Cyklokoalície udržateľnejšie ísť vlakom. „Programové vyhlásenie vlády hovorí, že železnica predstavuje najefektívnejší a najekologickejší systém prepravy tovarov a osôb, a preto je jej rozvoj a údržba v strategickom záujme Slovenskej republiky. Kroky vlády však nenasvedčujú tomu, že by pre ňu bola prioritou, a namiesto toho prichádza s konkurenčnou, nesystémovou leteckou linkou,“ poznamenal Kollár. Zároveň dodal, že štát musí navýšiť investície do železničnej dopravy a získať naspäť dôveru cestujúcich.
Klimatická koalícia dlhodobo upozorňuje na potrebu systematického prístupu k znižovaniu emisií skleníkových plynov a hľadania riešení, ktoré budú sociálne citlivé.
Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila v piatok (21. 11.) slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.
