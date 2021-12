Bratislava 23. decembra (TASR) – Odborníci na linkách pomoci budú ľuďom pomáhať aj počas sviatkov. Vyzývajú, aby sa Slováci nebáli obrátiť sa na nich. Každoročne práve počas sviatkov zaznamenávajú zvýšený nápor volajúcich. Zdôvodňujú to tým, že veľa ľudí zažíva stres z príprav, bilancovania, očakávaní okolia, kulminuje aj únava z celého roka. Psychológovia dlhodobo upozorňujú aj na negatívny vplyv pandémie na duševné zdravie.



Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorej prevádzkovateľom je štát, bude na Štedrý deň fungovať od 10.00 do 22.00 h a počas Silvestra od 10.00 do 24.00 h na čísle 0800 193 193.



Deti a mládež nájdu pomoc na webovej stránke www.ldi.sk. Funguje aj nonstop linka pre deti a mládež na čísle 116 111. Obrátiť sa môžu aj na on-line chatovú poradňu či e-mailovú poradňu potrebujem@pomoc.sk.



Pomoc možno nájsť aj www.krizovalinkapomoci.sk. Nonstop telefonická poradňa funguje tiež na čísle 0800 500 333. Záujemcovia o pomoc ju môžu nájsť na e-mailovej poradni poradna@ipcko.sk či on-line chatovej poradni www.ipcko.sk.



Fungovať bude aj Linka Nezábudka na nonstop telefonickej poradni 0800 800 566 či na e-mailovej poradni. E-mailové adresy konkrétnych psychológov priamo na stránke www.linkanezabudka.sk. Pomôcť obetiam násilia sa dá na nonstop linke 0850 111 321, ďalej na www.facebook.com/pomocobetiam.sk, na Instagrame pod názvom pomoc_obetiam_nasilia, cez skype na Pracovník PON či na webe www.pomocobetiam.sk.