Odborníci: Nadmerným užívaním antibiotík sa baktérie stávajú odolnými

Bratislava 18. novembra (TASR) - Nadmerné a nesprávne užívanie antibiotík vedie k tomu, že baktérie sa voči liekom stávajú odolnými. To znamená, že lieky môžu prestať účinkovať aj na bežné choroby, ako napríklad angína, zápal priedušiek, zápal močových ciest alebo zápal stredného ucha. Pri príležitosti tohtotýždňovej celosvetovej kampane Svetový týždeň povedomia o antimikrobiálnej rezistencii na to poukázal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojom webe.



"Bez účinných liekov sú pacienti vystavení vysokému riziku ohrozenia zdravia a niekedy aj života," ozrejmila vedúca sekcie registrácie liekov ŠÚKL Ivana Pankuchová. Podotkla, že bez účinných antibiotík pacientom hrozia aj vážne komplikácie pri pooperačných infekciách, zápale pľúc, tuberkulóze, čiernom kašli či otrave krvi. Okrem toho rezistencia predlžuje trvanie hospitalizácie a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.



Odborníčka upozornila, že v súčasnosti na Slovensku aj vo svete narastá hrozba, že antibiotiká prestanú účinkovať. "Antimikrobiálna rezistencia je problém, ktorý sa týka každého z nás," skonštatovala. Dodala, že antibiotiká sa často nadužívajú aj v chove zvierat, čo prispieva k šíreniu rezistencie. "Riešenie tejto hrozby si vyžaduje spoluprácu zdravotníkov, pacientov aj pôdohospodárov. Iba zodpovedným správaním dokážeme zabezpečiť, aby životne dôležité lieky zostali účinné aj pre budúce generácie," doplnila Pankuchová.



ŠÚKL v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby antibiotiká užívali len vtedy, keď ich predpíše lekár na bakteriálnu infekciu. "Na vírusové ochorenia, ako je chrípka alebo nachladnutie, antibiotiká neúčinkujú, sú určené na liečbu bakteriálnych ochorení," vysvetlil ústav. Radí takisto dodržiavať správne dávkovanie a dĺžku liečby. "Lieky užívajte presne podľa pokynov lekára. Doužívajte celé balenie, aj keď sa cítite lepšie. Predčasné ukončenie liečby môže spôsobiť, že baktérie prežijú a stanú sa odolnými," doplnil ŠÚKL. Ďalej odporúča nikomu lieky nedávať a ani neužívať lieky, ktoré boli predpísané inej osobe.



Ľudia by takisto mali triediť liekový odpad a nepoužité lieky odniesť do lekárne. "Baktérie cirkulujú medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím. Správne nakladanie s odpadom prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje antibiotickú rezistenciu," ozrejmil ústav.