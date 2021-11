Odborníci chcú obmedzenia hromadných podujatí i vstupov do obchodov

Bratislava 16. novembra (TASR) - Práca v režime OTP, hromadné podujatia len pre zaočkovaných, návšteva neesenciálnych obchodov a nákupných centier len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia. Športové súťaže v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a v OTP režime len profesionálni športovci. Wellness centrá a akvaparky v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a ubytovacie zariadenia okrem čiernych okresov len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia. To sú návrhy konzília odborníkov, ktoré po utorkovom rokovaní vlády predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO). Deklaruje, že s návrhmi súhlasí a vo štvrtok (18. 11.) bude o nich rokovať vláda.



Konzílium odborníkov: Slovensko smeruje pre nový koronavírus k humanitárnej kríze



Slovensko smeruje pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu k humanitárnej kríze. Epidemiologická situácia je mimoriadne vážna. V utorok to po rokovaní vlády povedala členka konzília odborníkov Alena Košťálová s tým, že ak sa situácia "nezabrzdí", môže dôjsť k tomu, že pacientov s ochorením COVID-19 nebudú môcť do nemocníc prijať. Odborníci vyzývajú ľudí, aby sa proti tomuto ochoreniu dali zaočkovať.