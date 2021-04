Odborníci odporúčajú cez sviatky obmedziť stretnutia a odložiť šibačku

Bratislava 1. apríla (TASR) – Ľudia by cez Veľkú noc mali obmedziť stretnutia, odložiť tradičnú šibačku a oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne. Vyzýva na to konzílium odborníkov, ktoré vydalo desať odporúčaní pre veľkonočné sviatky. Verejnosť upozorňuje, že hoci sa situácia s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku pomaly zlepšuje, stále je vážna. Apeluje preto na zodpovednosť ľudí.



Ľudia by počas sviatkov nemali cestovať mimo svojho okresu a chrániť by sa mali nosením rúšok aj vonku. "Nenavštevujme ani očkovaných starých rodičov a rodičov," odporúčajú odborníci. Vyzývajú tiež na rešpektovanie 14-dňovej karantény svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, a ich registrovanie v takzvanej e-hranici. Konzílium radí oddychovať v prírode a športovať bezpečne, teda individuálne a v prírode.



Slovensko má podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa nádej, aby sa epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom zlepšila. Závisieť to však podľa neho bude od správania sa občanov počas veľkonočných sviatkov. Chápe, že bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery či tradičnej šibačky a oblievačky, je to však podľa neho potrebné urobiť.



"Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo," zdôraznil v otvorenom liste. Súčasné protipandemické opatrenia sú podľa hlavného hygienika nastavené dostatočne, je však dôležité, aby ich ľudia dodržiavali.