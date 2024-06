Odborníci: Pri cestovaní s deťmi treba prispôsobiť lekárničku krajine

Bratislava 28. júna (TASR) - Príprave na dovolenku treba venovať dostatočnú pozornosť. Ľudia by sa mali oboznámiť so situáciou v destinácii a s možnými zdravotnými rizikami. Pri cestovaní s deťmi treba prispôsobiť cestovnú lekárničku krajine a zdraviu. Apeluje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Kontaktovať ošetrujúceho lekára odporúča hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová pred cestou do zahraničia v prípade, ak má niekto malé deti alebo ide o chronicky chorých pacientov či osoby so špeciálnou liečbou alebo diétou. "Rovnako tak urobte v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov," vysvetlila Červeňová.



Vzhľadom na charakter dovolenkovej destinácie môže lekár podľa ÚVZ poskytnúť základné informácie, napríklad o odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty, dôsledkoch cesty na zdravotný stav, povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii niektorých ochorení alebo spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí.



Vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ Adriana Mečochová odporúča cestovateľom pred dovolenkou skontrolovať, aká je epidemická situácia v danej krajine a či sú preočkovaní. Niektoré očkovania sú na vstup do určitých krajín povinné. Upozornila však, že žiadna vakcína nie je stopercentná, veľa závisí aj od imunitného stavu osoby.



Svoj zdravotný stav si podľa nej treba sledovať aj po návrate z dovolenky. "Po návrate z danej krajiny je, samozrejme, potrebné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov infekčných ochorení potom kontaktovať všeobecného lekára. Musíme teda myslieť aj na to, že osoba, ktorá cestuje, si môže priniesť zo zahraničia nielen ochorenie, nejaké exotické, ale môže to byť aj ochorenie, proti ktorému sa u nás povinne očkuje, pretože situácia aj v okolitých krajinách môže byť iná," ozrejmila Mečochová.



Červeňová odporúča na dovolenke vyvarovať sa rizikových aktivít a dať si pozor na slnko, štípajúci hmyz, kvalitu stravy, vody i ubytovania.