Odborníci: Počas mrazov je najohrozenejšie zdravie detí či starších

Bratislava 13. januára (TASR) - Počas mrazov je najohrozenejšie zdravie detí, starších ľudí či osôb s cukrovkou, kardiovaskulárnymi a respiračnými ochoreniami. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Vysvetlil, že s nízkymi teplotami sa spájajú viaceré zdravotné riziká, ako podchladenie, hypotermia či omrzliny. Ľudia by preto nemali podceňovať varovné signály tela.



Všímať by si mali najmä nepríjemné pocity, ako ochladenie tela a studené končatiny. Tiež svalový tras, pri ktorom môže vznikať bolesť a necitlivosť v prstoch na rukách a nohách. "Zahrievajte sa cvičením alebo vyhľadajte vhodný úkryt," odporučili odborníci.



Znakom poškodenia vplyvom mrazu podľa nich môžu byť aj svetlé škvrny na tvári a pokožke tela. "Okamžite zahrejte poškodené miesto napríklad teplými rukami a chráňte holú pokožku pred ďalším chladom," radí ÚVZ.



Upozornil, že ak sa objavia napríklad príznaky arytmie, bolesti na hrudníku, dýchacie ťažkosti, kašeľ alebo dýchavičnosť, je potrebné dostať sa do tepla čo najskôr. "Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára," dodal úrad.