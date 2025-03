Odborníci: Podporné skupiny nemajú nahradiť terapiu

Bratislava 29. marca (TASR) - Podporné skupiny nemajú nahradiť terapiu. Pre človeka však môžu byť miestom úľavy, pochopenia a vzájomnej podpory. Poukázala na to Liga za duševné zdravie (LDZ). Pripomenula viaceré benefity podporných skupín.



„Terapia prebieha pod vedením psychológa alebo psychiatra, má jasnú štruktúru a terapeutický cieľ. Naopak, podporné skupiny vedú vyškolení peer pracovníci - teda ľudia, ktorí sami prešli náročným obdobím, spolu s odborníkmi. Neslúžia na liečenie, ale na vzájomnú podporu a pochopenie,“ vysvetlili odborníci z LDZ na sociálnej sieti.



Ľuďom však môžu podporné skupiny priniesť viaceré benefity. Môžu vďaka nim zistiť, že vo svojom trápení nie sú sami. „Je to bezpečné miesto, kde môžeš zdieľať alebo len počúvať. A ak máš obavy, že ťa niekto bude súdiť, pamätaj, že tvoj príbeh nie je príliš zvláštny ani príliš ťažký, ľudia v skupine mu budú rozumieť,“ odkázala liga. Zároveň ozrejmila, že v prípade, ak by sa niekto necítil v podpornej skupine komfortne, môže odísť a nikto ho nebude nútiť vracať sa späť.