Odborníci: Prázdniny využite na oddych i utuženie rodinných vzťahov
ÚVZ pripomína, že ani počas prázdnin u detí netreba zabúdať na stabilný denný režim a pravidelnú spánkovú rutinu.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Voľné dni počas jarných prázdnin môžu byť vhodným priestorom na oddych aj na viac času stráveného s rodinou. Spoločné aktivity a rozhovory pomáhajú upevňovať vzťahy a vytvárajú prirodzený priestor na vytváranie spoločných zážitkov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.
„Skúste počas prázdnin obmedziť čas strávený na telefóne a venovať viac priestoru spoločným chvíľam. Nejde o množstvo času, ale o jeho kvalitu,“ podotkol úrad.
Radí, že medzi spoločné aktivity s rodinou možno zaradiť prechádzku v prírode, športové aktivity, spoločenské hry, výlet do múzea či galérie, spoločné varenie alebo pečenie, návštevu príbuzných, sledovanie obľúbeného filmu či výlet do iného mesta alebo krajiny.
ÚVZ pripomína, že ani počas prázdnin u detí netreba zabúdať na stabilný denný režim a pravidelnú spánkovú rutinu. „Zachovanie režimu môže deťom uľahčiť návrat do školy, podporiť pozornosť a pomôcť znížiť mieru únavy či podráždenosti,“ ozrejmil.
